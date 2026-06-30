Не выдерживает даже бетон: на Варшавской трассе появились "трамплины" из-за жары (фото)
Аномальная жара, которая царит в Украине уже несколько дней, очень негативно сказалась на качестве дорожного покрытия.
В частности, на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, известной в народе как "Варшавская", из-за высоких температур деформируется дорожное полотно. Деформируются, сдвигаются и резко поднимаются вверх из-за теплового расширения бетонные плиты, создавая опасность для водителей, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области.
В Службе заверили, что дорожное покрытие систематически обследуется, и все деформации подрядным предприятием ликвидируются оперативно, но предупредили, что опасность еще будет сохраняться, поскольку Украина все еще находится под действием высоких температур.
По прогнозам синоптиков, пик жары придется на 1 и 2 июля, когда столбики термометров в южных и западных областях поднимутся до отметок +36…+38 градусов.
Из-за зноя на дорогах вводят ограничения для движения тяжеловесного транспорта, чтобы избежать повреждения покрытия из-за большегрузов.
Буквально накануне в Виннице из-за рекордной для города жары в центре деформировались трамвайные рельсы, из-за чего движение было перекрыто. Ночью сотрудники путевого хозяйства устранили проблему, восстановив геометрию колии.
Напомним, что делать в случае теплового удара.
Также сообщалось, что из-за жары и нагрузки на электросети из-за работы кондиционеров в Украину возвращаются графики отключений света.