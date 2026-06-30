Навіть бетон не витримує: на Варшавській трасі через спеку з'явилися "трампліни" (фото)

Аномальна спека, яка панує в Україні вже кілька днів, дуже негативно позначилася на якості дорожнього покриття.

Зокрема, на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, відомій у народі як "Варшавська", через високі температури деформується дорожнє полотно. Через теплове розширення бетонні плити деформуються, зсуваються та різко піднімаються вгору, створюючи небезпеку для водіїв, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області.

У місцях розривів дороги встановили позначки у вигляді гілок Фото: Facebook

У Службі запевнили, що дорожнє покриття систематично перевіряється, і всі деформації підрядним підприємством усуваються оперативно, але попередили, що небезпека все ще зберігатиметься, оскільки Україна досі перебуває під впливом високих температур.

Дорожники усувають пошкодження, незважаючи на спеку Фото: Facebook

За прогнозами синоптиків, пік спеки припаде на 1 та 2 липня, коли стовпчики термометрів у південних та західних областях піднімуться до позначок +36…+38 градусів.

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Через спеку на дорогах вводять обмеження на рух великогабаритного транспорту, щоб уникнути пошкодження дорожнього покриття через вантажні автомобілі.

Буквально напередодні у Вінниці через рекордну для міста спеку в центрі міста деформувалися трамвайні рейки, через що рух було перекрито. Вночі працівники колійного господарства усунули проблему, відновивши геометрію колії.

Нагадаємо, що робити у разі теплового удару.

Також повідомлялося, що через спеку та навантаження на електромережі, спричинене роботою кондиціонерів, в Україні знову запроваджуються графіки відключень електроенергії.