Через рекордну спеку у Вінниці "роздулася" трамвайна рейка (відео)

У Вінниці, де сьогодні, за даними синоптиків, температура повітря становить +35 градусів, а вчора в тіні було +37, через аномальну спеку постраждала транспортна інфраструктура.

Напередодні в місті на вулиці Соборній деформувалася рейка, не витримавши спеки, повідомила мерія Вінниці, оскільки під прямими сонячними променями мешканці фіксували температуру +50.

Як повідомили в мерії, з 15:18 через пошкодження було зупинено рух трамваїв у центрі по вул. Соборній в обох напрямках у бік пл. Каличанської. Для перевезення пасажирів додатково запустили два автобуси за маршрутом "Залізничний вокзал — лікарня ім. Пирогова".

О 18:46 рух на маршруті відновили, але за умови, що фахівці остаточно усунуть проблему.

Щоб з самого ранку трамваї курсували без затримок, працівники колійного господарства Вінницької транспортної компанії працювали з ночі

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"Бригада виконала відновлювальні роботи на ділянці Соборної, де напередодні через аномально високу температуру стався зсув рейки. Протягом ночі фахівці виконали зварювальні роботи, відновили геометрію колії, перевірили стан стиків і надійність усіх з’єднань. Після завершення ремонту провели контрольний проїзд трамвая, щоб переконатися, що колія відповідає вимогам безпеки", — йдеться в заяві міськради.

За інформацією метеорологів, вчора, 28 червня, у Вінниці зафіксували температурний рекорд. Протягом 63 років температура повітря в місті 28 червня не перевищувала +32,6 °C. А вчора фахівці обласного центру гідрометеорології констатували нове рекордне значення: +34,6°C.

Тим часом аномальна спека в Європі, що розпочалася 21 червня, вже стала причиною загибелі понад 1300 осіб. Найбільша кількість смертей зафіксована у Франції, Чехії, Німеччині, Туреччині та Польщі.

У Україні Міністерство охорони здоров’я вже попередило громадян, як убезпечити себе від високих температур і що робити у разі теплового удару.

У свою чергу енергетики повідомили про запровадження графіків відключення електроенергії вже з завтрашнього дня.