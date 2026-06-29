Из-за рекордной жары в Виннице "вздулся" трамвайный рельс (видео)

В Виннице, где сегодня, по данным синоптиков, температура воздуха составляет +35 градусов, а вчера в тени было +37, из-за аномальной жары пострадала транспортная инфраструктура.

Накануне в городе на улице Соборной деформировался рельс, не выдержав зноя, сообщила мэрия Винницы, поскольку под прямым солнцем жители фиксировали температуру в +50.

Как сообщили в мэрии, с 15:18 из-за повреждения было остановлено движение трамваев в центре по ул. Соборной в обоих направлениях пути в направлении пл. Каличанской. Для перевозки пассажиров дополнительно запустили два автобуса по маршруту "Железнодорожный вокзал – больница им. Пирогова".

В 18.46 движение по маршруту возобновили, но с условием, что носью специалисты окончательно устранят проблему.

Чтобы с утра трамваи курсировали без задержек, работники путевого хозяйства Винницкой транспортной компании работали с ночи

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"Бригада выполнила восстановительные работы на участке Соборной, где накануне из-за аномально высокой температуры произошел выброс рельса. На протяжении ночи специалисты выполнили сварочные работы, восстановили геометрию пути, проверили состояние стыков и надежность всех соединений. После завершения ремонта провели контрольный проезд трамвая, чтобы убедиться, что путь соответствует требованиям безопасности", — говорится в заявлении горсовета.

По информации метеорологов, вчера, 28 июня, в Виннице зафиксировали температурный рекорд. В течение 63 лет температура воздуха в городе 28 июня не превышала +32,6°C. А вчера специалисты областного центра гидрометеорологии зафиксировали новое рекордное значение: +34,6°C.

Тем временем аномальная жара в Европе, начавшаяся 21 июня, уже стала причиной гибели более 1300 человек. Наибольшее число смертей зарегистрировано во Франции, Чехии, Германии, Турции и Польше.

В Украине Минздрав уже предупредил граждан, как обезопасить себя от высоких температур, и что делать в случае теплового удара.

В свою очередь энергетики сообщили о введении графиков отключения света уже с завтрашнего дня.