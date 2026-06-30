Из-за аномальной жары Эйфелева башня "подросла" на 10 см

Рекордная жара, которая сейчас терроризирует Европу, сказалась и на всемирно известных достопримечательностях.

В частности, Эйфелева башня, главный символ Франции, из-за температуры воздуха стала выше примерно на 10 см, рассказал в беседе с RTL.fr. инженер, архитектор и историк Бертран Лемойн.

"Кованое железо расширяется под воздействием тепла. Когда температура колеблется от -10 до 40 градусов Цельсия, Эйфелева башня увеличивается примерно на 10 сантиметров. Это составляет 2 см на каждые 10 градусов", — отмечает собеседник. Правда, уточняет он, эти изменения не видны невооруженным глазом.

По его словам, Эйфелева башня, построенная для Всемирной выставки 1889 года, чувствительна к экстремальным температурам и иногда подвергается структурным изменениям. Вращение Солнца оказывает прямое воздействие на "Железную леди":

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"По мере движения Солнца по небу сначала нагревается восточная сторона, затем южная и, наконец, западная. Эти три стороны расширяются больше, чем северная. По мере движения Солнца по небу расширенная часть смещается и возвращается в исходное положение в течение ночи".

На момент открытия высота этой культовой парижской достопримечательности составляла 300 метров. Сейчас она достигает 330 метров после установки радиоантенны на ее вершине 15 марта 2022 года.

В долгосрочной перспективе, из-за изменения климата, высокие температуры могут повлиять на Эйфелеву башню.

"Этот эффект расширения и движения башни может ослабить металл. Когда вы берете кусок проволоки и сгибаете его один раз, ничего не происходит. Если вы сгибаете его сто раз, он в конце концов сломается, потому что подвергается напряжению. Можно предположить, что через сто лет некоторые части могут износиться сильнее, чем другие", — объясняет Лемойн.

Инженер уточнил, что износ металла занимает от 800 до 1000 лет:

"Последствия усталости металла проявляются не за шесть месяцев или год. Часть конструкции, безусловно, придется заменять в течение многих лет".

Напомним, За период с 21 июня: из-за экстремальной жары в Европе погибло более 1300 человек.

В Украине из-за зноя не выдерживают трамвайные рельсы и даже бетонные плиты на дорогах.