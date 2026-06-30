Через аномальну спеку Ейфелева вежа "підросла" на 10 см

Рекордна спека, яка зараз тероризує Європу, позначилася й на всесвітньо відомих пам’ятках.

Зокрема, Ейфелева вежа, головний символ Франції, через температуру повітря стала вищою приблизно на 10 см, розповів у розмові з RTL.fr інженер, архітектор та історик Бертран Лемойн.

"Коване залізо розширюється під впливом тепла. Коли температура коливається від -10 до 40 градусів Цельсія, Ейфелева вежа збільшується приблизно на 10 сантиметрів. Це становить 2 см на кожні 10 градусів", — зазначає співрозмовник. Щоправда, уточнює він, ці зміни не помітні неозброєним оком.

За його словами, Ейфелева вежа, зведена для Всесвітньої виставки 1889 року, чутлива до екстремальних температур і іноді зазнає структурних змін. Обертання Сонця безпосередньо впливає на "Залізну леді":

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"Через рух Сонця по небу спочатку нагрівається східна сторона, потім південна і, нарешті, західна. Ці три сторони розширюються більше, ніж північна. Під час руху Сонця по небу розширена частина зміщується і повертається у вихідне положення протягом ночі".

На момент відкриття висота цієї культової паризької пам’ятки становила 300 метрів. Зараз вона сягає 330 метрів після встановлення радіоантени на її вершині 15 березня 2022 року.

У довгостроковій перспективі, через зміни клімату, високі температури можуть вплинути на Ейфелеву вежу.

"Цей ефект розширення та руху вежі може послабити метал. Коли ви берете шматок дроту й згинаєте його один раз, нічого не відбувається. Якщо ви згинаєте його сто разів, він зрештою зламається, бо зазнає напруження. Можна припустити, що через сто років деякі частини можуть зноситися сильніше, ніж інші", — пояснює Лемойн.

Інженер уточнив, що зношування металу триває від 800 до 1000 років:

"Наслідки зносу металу проявляються не через шість місяців чи рік. Частину конструкції, безперечно, доведеться замінювати протягом багатьох років".

Нагадаємо, що за період з 21 червня через екстремальну спеку в Європі загинуло понад 1300 осіб.

В Україні через спеку не витримують трамвайні рейки та навіть бетонні плити на дорогах.