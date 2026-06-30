Найбільше озеро Італії щодня втрачає мільярди літрів води: яка причина катастрофи

Рекордна спека позначилася на найбільшому озері Гарда в Італії. Температура в популярному курортному регіоні піднялася до 37 градусів Цельсія.

Відтак, водойма за останні дні втратила мільярди літрів води. Тільки за останній тиждень червня рівень води знизився на 10 сантиметрів. Кінець спеці не видно, пише BILD.

"За один дуже спекотний літній день приблизно шість-сім літрів води може випаруватися з кожного квадратного метра водної поверхні. Якщо екстраполювати цю кількість на величезну загальну площу поверхні озера Гарда, гігантські кількості води просто потрапляють в атмосферу", — пояснив кліматолог доктор Карстен Брандт.

Згідно з повідомленням в італійській щоденній газеті L'Arena, озеро Гарда наразі втрачає близько 7,4 мільярда літрів води щодня.

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Чому озеро Гарда втрачає так багато води

Причини падіння рівня води різноманітні.

"Причиною є не лише пряме випаровування з водної поверхні площею приблизно 370 квадратних кілометрів, яке за нинішніх температур досягає величезних масштабів. Природний приплив також значно нижчий, ніж зазвичай", — каже метеоролог Домінік Юнг.

Найбільше озеро Італії може пересохнути Фото: Скріншот

За словами метеоролога, це пов'язано з тим, що запаси альпійського снігу цієї весни вже розтанули, а опадів у водозбірній зоні не вистачало вже кілька тижнів. Такожпричиною падіння рівня води є поєднання високого випаровування, низького притоку та збільшення водовідведення.

"Крім того, біля витоку поблизу муніципалітету Песк'єра-дель-Гарда вода через водозлив скидається в річку Мінчо, яка необхідна для зрошення сільськогосподарських угідь у долині По. Під час спеки потреба в зрошенні значно зростає", — зазначив він.

Синоптики повідомляють, що на початку цього тижня буде коротке послаблення спеки, а також можливі перші грози. Але нова спека повернеться до вихідних.

Скільки води є в озері Гарда

Падіння рівня води в озері Гарда не є рідкістю особливо влітку. Ще навесні 2023 року рівень води досяг дуже низьких показників. Тоді на острів Сан-Б'яджо можна було дійти пішки. У вересні 2007 року рівень води досяг свого історичного мінімуму.

Метеоролог Юнг заспокоює та вважає, що озеро так просто не висохне.

"Поточний рівень води, близько 98 сантиметрів, все ще значно вищий за ці екстремальні значення. Озеро Гарда має середню глибину приблизно 135 метрів і загальний об'єм близько 50 мільярдів кубічних метрів. Немає підстав очікувати, що озеро висохне", — сказав він.

Нагадаємо, що рекордна спека, яка зараз тероризує Європу, позначилася й на всесвітньо відомих пам’ятках. Зокрема, Ейфелева вежа, головний символ Франції, через температуру повітря стала вищою приблизно на 10 см, розповів у розмові з RTL.fr інженер, архітектор та історик Бертран Лемойн.

Також аномальна спека, яка панує в Україні вже кілька днів, дуже негативно позначилася на якості дорожнього покриття. Зокрема, на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, відомій у народі як "Варшавська", через високі температури деформується дорожнє полотно.