Дунай обмілішав до історичного мінімуму: острів у Хорватії фактично приєднався до Сербії

Аномальна спека в Європі спричинила міління річок. Через зниження рівня води в Дунаї до рекордного рівня між Сербією та Хорватією утворився сухопутний коридор.

Рекордно низький рівень води в Дунаї та піщані відкладення призвели до фізичного злиття острова Вуковарська ада з сербським узбережжям. Про це пише видання Blic.

Географічно піщаний острів на Дунаї розташований ближче до лівого (сербського) берега, від якого його відділяє вузька протока. Згідно з кадастровими книгами, він входить до складу хорватського міста Вуковар, проте після розпаду Югославії є предметом територіального спору між Хорватією та Сербією.

Раніше до Вуковарської ади, яку місцеві жителі використовують як місце для відпочинку, можна було дістатися лише на човнах. Однак зараз з’явилася можливість дістатися туди пішки по піщаних мілинах.

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Острів на Дунаї перетворився на півострів Фото: Соцсети

Канал біля Вуковарської ади є природним кордоном і відокремлює острів від материкової частини Сербії. Ще в лютому мер Вуковара Маріан Павлічек попереджав, що якщо тенденція до обміління Дунаю збережеться, острів фактично зіллється з Сербією. При цьому, за його словами, це питання є актуальним для безпеки ЄС, оскільки східні кордони країни є також кордонами Європейського Союзу.

У липні водій автомобіля з сербськими номерними знаками перетнув майже пересохле русло річки та заїхав на Вуковарську аду. Чоловік поспілкувався з відпочивальниками, а потім повернувся до Сербії тим самим шляхом.

Порушник хорватського кордону на автомобілі з сербськими номерними знаками

Тому зараз місцева влада наголошує на необхідності посилення поліцейської присутності на острові.

Обміління річок: ситуація в Україні

Варто зазначити, що ще на початку серпня український Гідрометцентр попереджав про низький рівень води, який спостерігався на більшості річок басейну Дністра через гідрологічну посуху.

Рівень води на багатьох ділянках наблизився до найнижчих показників за весь період спостережень, а подекуди навіть опускався нижче історичних мінімумів. У зв’язку зі спекотною погодою та дефіцитом опадів у серпні існує значна ймовірність подальшого загострення ситуації, наголошували синоптики.

11 серпня, як повідомили в Міністерстві економіки та навколишнього середовища України, Київ і Кишинів домовилися скоротити скидання води з Дністровського водосховища через критично низький рівень води в річці.

Нагадаємо, через рекордно низький рівень води в Дунаї Угорщина планувала зупинити роботу всіх блоків єдиної в країні АЕС.

Фокус повідомляв, що в Будапешті під час сильної посухи було виявлено останки двох німецьких солдатів та майже повністю збережений мотоцикл Вермахту, які пролежали, приховані в мулі Дунаю, понад 80 років.