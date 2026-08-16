Дунай обмелел до исторического минимума: остров в Хорватии фактически присоединился к Сербии

Аномальная жара в Европе повлекла за собой обмеление рек. Из-за снижения уровня воды в Дунае до рекордного уровня между Сербией и Хорватией появился сухопутный коридор.

Рекордно низкий уровень воды в Дунае и песчаные наносы привели к физическому слиянию острова Вуковарская ада с сербским побережьем. Об этом пишет издание Blic.

Географически песчаный остров на Дунае расположен ближе к левому (сербскому) берегу, от которого его отделяет узкий пролив. Согласно кадастровым книгам, он числится в составе хорватского города Вуковар, однако после распада Югославии является предметом территориального спора между Хорватией и Сербией.

Ранее до Вуковарской ады, которая используется местными жителями как место для рекреации, можно было добраться только на лодках. Однако сейчас появилась возможность попасть туда пешком по образовавшимся песчаным отмелям.

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Остров на Дунае стал полуостровом Фото: Соцсети

Канал возле Вуковарской ады представляет собой естественную границу и отделяет остров от материковой части Сербии. Еще в феврале мэр Вуковара Мариан Павличек предупреждал, что если тенденция по обмелению Дуная сохранится, остров фактически сольется с Сербией. При этом, по его словам, данный вопрос актуален для безопасности ЕС, поскольку восточные границы страны являются также границами Европейского союза.

В июле водитель автомобиля с сербскими номерами пересек почти пересохшее русло реки и заехал на Вуковарскую аду. Мужчина поговорил с отдыхающими, а затем вернулся в Сербию тем же путем.

Нарушитель хорватской границы на авто с сербскими номерами

Поэтому сейчас местные власти подчеркивают на необходимости усиления полицейского присутствия на острове.

Обмеление рек: ситуация в Украине

Стоит отметить, что еще в начале августа украинский Гидрометцентр предупреждал о маловодии, которое установилось на большинстве рек бассейна Днестра из-за гидрологической засухи.

Уровни воды на многих участках приблизились к самым низким показателям за весь период наблюдений, а местами даже опускались ниже исторических минимумов. В связи с жаркой погодой с дефицитом осадков в августе, существует значительная вероятность дальнейшего обострения ситуации, подчеркивали синоптики.

11 августа, как сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины, Киев и Кишинев договорились сократить сброс воды из Днестровского водохранилища из-за критически низкой водности реки.

Напомним, из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае Венгрия планировала остановить работу всех блоков единственной в стране АЭС.

Фокус писал, что в Будапеште во время сильной засухи прямо были обнаружены останки двух немецких солдат и почти полностью уцелевший мотоцикл Вермахта, которые пролежали, скрытые в иле Дуная, более 80 лет.