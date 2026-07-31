Чрезвычайные меры: в Венгрии впервые за 44 года остановят единственную в стране АЭС

"Пакш", единственная действующая атомная электростанция в Венгрии, будет вынуждена остановить работу всех своих блоков в течение ближайших 72 часов.

Причиной такого решения стал рекордно низкий уровень воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"С понедельника может возникнуть энергетический кризис. Для предотвращения более серьезных последствий потребуются скоординированные действия и самообладание. Мы рассчитываем на поддержку каждого!" — заявил политик.

Энергетики уже остановили работу одного из реакторов еще 29 июля.

На такой шаг АЭС идет впервые за 44 года.

АЭС "Пакш", построенная в советское время, использует Дунай для охлаждения, но уровень воды настолько низок, что всасывающие патрубки не могут до него дотянуться.

Сейчас уровень воды в Дунае упал до самого низкого уровня за 30 лет в ряде стран, включая соседние Сербию и Румынию.

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По информации энергетической компании MVM, в Венгрии уровень воды в Дунае на 28 см ниже предыдущего рекорда 2018 года и более чем на один метр ниже минимального уровня, рассчитанного при первоначальном проектировании атомной электростанции. При таких условиях воды хватило бы для охлаждения блоков, однако уровень всасывающих труб, необходимых для этого, находится выше уровня воды.

В условиях продолжающейся жары, при которой синоптики обещают до +37 градусов в течение следующей недели Мадьяр призвал венгров ограничить деятельность, требующую значительного потребления энергии, в часы пик с 17:00 до 22:00, включая зарядку электромобилей и использование кондиционеров.

Он также не исключил веерные отключения электроэнергии, если других совместных усилий окажется недостаточно для поддержания баланса национальной энергосистемы.

С первыми последствиями жары столкнулась и энергетическая система Румынии, где на электростанции Чернавода, обеспечивающей 20% электроэнергии страны, был остановлен один из двух ядерных реакторов, мощностью 706 мегаватт, которые есть в государстве. Причина та же, что и в Венгрии — очень низкий уровень воды в Дунае.

Государственная компания Nuclearelectrica пыталась избежать остановки второго реактора. Если он все же приостановит работу, Румыния, как и Венгрия, временно останется без производства ядерной энергии.

Тем временем энергосистему Украины готовят к максимальным августовским нагрузкам. По прогнозам, уже на следующей неделе аномальная жара может привести к увеличению потребления электроэнергии на 1 ГВт.

Напомним, возле Южно-Украинской АЭС зафиксировали 11 беспилотников.

Также сообщалось, что Россия превратила ЗАЭС в военную базу.