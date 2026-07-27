Возле Южно-Украинской АЭС зафиксировали 11 беспилотников, — МАГАТЭ

Российские оккупанты продолжают поднимать градус напряжения, запуская беспилотники все ближе к атомным станциям в Украине.

В воскресенье, 26 июля, вблизи Южно-Украинской атомной электростанции, расположенной на берегах Южного Буга в городе Пивденноукраинск Николаевской области, было обнаружено 11 беспилотников, сообщает МАГАТЭ.

Некоторые из дронов находились на расстоянии всего 3,5 километра от объекта, и в этот период группа МАГАТЭ на станции слышала выстрелы и звуки беспилотников.

Также неспокойно возле Чернобыльской АЭС. За прошедшую неделю в зоне ее мониторинга обнаружено 10 беспилотников, а также три очага возгорания в зоне отчуждения, вызванных падением БпЛА.

Отметим, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в Энергодаре, оккупированная Россией с марта 2022 года, фактически превратилась в военную базу ВС РФ. Россия использует ЗАЭС в военных целях. Россия создала на ЗАЭС пункты управления дронами, а также на территории станции, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодной остановки", прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков оккупанты разместили военную технику.

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В подвалах и бомбоубежищах россияне оборудовали склады вооружения, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику они также складируют под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями.

Кроме того, оккупанты управляют "Геранями" с территории ЗАЭС. Зная, что Украина не будет наносить удары по территории атомной станции, противник развертывает там пункты управления ударными дронами типа "Герань-сикер" и "Шахед-сикер"

Напомним, 15 июля этого года помощник кремлевского диктатора Владимира Путина и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что морские стратегические ядерные силы России "находятся в полной боевой готовности".

Также сообщалось, что недалеко от захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции дрон поразил автомобиль, в котором находился главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.