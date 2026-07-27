Біля Південноукраїнської АЕС зафіксували 11 безпілотників, — МАГАТЕ

Російські окупанти продовжують посилювати напругу, запускаючи безпілотники дедалі ближче до атомних електростанцій в Україні.

У неділю, 26 липня, поблизу Південноукраїнської атомної електростанції, розташованої на берегах Південного Бугу в місті Південноукраїнськ Миколаївської області, було виявлено 11 безпілотників, повідомляє МАГАТЕ.

Деякі з дронів перебували на відстані всього 3,5 кілометра від об’єкта, і в цей час група МАГАТЕ на станції чула постріли та звуки безпілотників.

Також неспокійно поблизу Чорнобильської АЕС. За минулий тиждень у зоні її моніторингу виявлено 10 безпілотників, а також три осередки загоряння у зоні відчуження, спричинені падінням БПЛА.

Зазначимо, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в Енергодарі, окупована Росією з березня 2022 року, фактично перетворилася на військову базу ЗС РФ. Росія використовує ЗАЕС у військових цілях. Росія створила на ЗАЕС пункти управління дронами, а також на території станції, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані "холодної зупинки", прямо в машинних залах 1, 2, 5 і 6 енергоблоків окупанти розмістили військову техніку.

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У підвалах і бомбосховищах росіяни облаштували склади озброєння, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси та військову техніку вони також складують під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.

Крім того, окупанти керують "Геранями" з території ЗАЕС. Знаючи, що Україна не завдаватиме ударів по території атомної станції, противник розгортає там пункти управління ударними дронами типу "Герань-сікер" та "Шахед-сікер"

Нагадаємо, 15 липня цього року помічник кремлівського диктатора Володимира Путіна та голова Морської колегії Микола Патрушев заявив, що морські стратегічні ядерні сили Росії "перебувають у повній бойовій готовності".

Також повідомлялося, що неподалік від захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції дрон вразив автомобіль, у якому перебував головний інженер ЗАЕС Олександр Яковлєв.