Облаштували склади зброї та встановили кулемети: Росія перетворила ЗАЕС на військову базу, — ГУР

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в Енергодарі, що з березня 2022 року окупована Росією, фактично перетворилася на військову базу ЗС РФ.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія використовує ЗАЕС у військових цілях. Росія створила на ЗАЕС пункти управління дронами, а також на території станції, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані "холодної зупинки", прямо в машинних залах 1, 2, 5 і 6 енергоблоків окупанти розмістили військову техніку.

У підвалах і бомбосховищах росіяни облаштували склади озброєння, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

Боєприпаси та військову техніку вони також складують під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.

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Також окупанти керують "Геранями" із території ЗАЕС. Знаючи, що Україна не завдаватиме ударів по території атомної станції, противник розгортає там пункти управління ударними дронами типу "Герань-сікер" та "Шахед-сікер", залучаючи до цього процесу робітників зі спеціальної економічної зони "Алабуга", де виробляють безпілотники, зокрема й неповнолітніх студентів.

Окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища, окупанти замінували.

Також у ГУР зазначили, що тимчасово окуповану ЗАЕС охороняють 1,5 тис. бійців Росгвардії.

У свою чергу, експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків та спеціальних технічних приміщень станції. Перевірки проводяться за заздалегідь узгодженим планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС.

Однією з головних проблем для станції залишається питання енергопостачання. До окупації ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, проте зараз функціонує лише одна ЛЕП. На об’єкті вже 21 раз траплялися відключення електроенергії, останні з яких сталися 3 липня цього року після обстрілу підстанції "Нікопольська", а також 11 липня, коли станція повністю втратила зовнішнє електропостачання. ЗАЕС вкотре перевели на живлення від генераторів.

Занепокоєння викликає рівень води у ставку-охолоджувачі, який зараз становить 12,86 метра замість необхідних 15.

"З 57 спеціальних глибинних свердловин, які є важливою складовою системи охолодження, лише 11 оснащено необхідними насосами великої потужності", — зазначають у ГУР.

Дефіцит води для потреб внутрішнього майданчика ЗАЕС компенсують підживленням із скидного каналу Запорізької ТЕС.

Що стосується персоналу станції, то й тут є проблеми. Якщо до війни на ЗАЕС працювало близько 11 тисяч осіб, то зараз — близько 7,5 тисячі, включаючи 500 працівників аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.

В українській розвідці зазначають, що всіх співробітників станції під загрозою звільнення змушують підписувати контракт із "Росатомом", а працівники, які приїхали з Росії, через істотні відмінності між ЗАЕС та російськими об’єктами атомної енергетики не мають необхідної кваліфікації.

Після того, як 30 травня стався черговий блекаут на Запорізькій АЕС, генеральний директор корпорації "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що Україна за допомогою оптоволоконного дрона нібито навмисно завдала удару по шостому енергоблоку.

Потім з’явилася заява заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Пєскова, котрий пригрозив українцям. Як запевнив російський політик, ЗС РФ завдаватимуть ударів по інших українських атомних станціях, якщо Кремль відчує загрозу для вкраденої ЗАЕС. Медведєв написав, що росіяни влаштують українцям "новий Чорнобиль".

Нагадаємо, МАГАТЕ попереджає про зростання ризику ядерної аварії на Запорізькій АЕС через регулярні перебої із зовнішнім електропостачанням та військову активність поблизу станції.