Оборудовали склады оружия и установили пулеметы: Россия превратила ЗАЭС в военную базу, — ГУР

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в Энергодаре, оккупированная Россией с марта 2022 года, фактически превратилась в военную базу ВС РФ.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия использует ЗАЭС в военных целях. Россия создала на ЗАЭС пункты управления дронами, а также на территории станции, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодной остановки", прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков оккупанты разместили военную технику.

В подвалах и бомбоубежищах россияне оборудовали склады вооружения, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы.

Боеприпасы и военную технику они также складируют под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями.

Відео дня

Кроме того, оккупанты управляют "Геранями" с территории ЗАЭС. Зная, что Украина не будет наносить удары по территории атомной станции, противник развертывает там пункты управления ударными дронами типа "Герань-сикер" и "Шахед-сикер", привлекая к этому процессу рабочих из специальной экономической зоны "Алабуга", где производят беспилотники, в том числе и несовершеннолетних студентов.

Отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища, оккупанты заминировали.

Кроме того, в ГУР отметили, что временно оккупированную ЗАЭС охраняют 1,5 тыс. бойцов Росгвардии.

В свою очередь, эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям станции. Проверки проводятся по заранее согласованному плану и маршруту, что существенно затрудняет или делает невозможной объективную оценку ситуации на ЗАЭС.

Одной из главных проблем для станции остается вопрос энергоснабжения. До оккупации ЗАЭС имела 10 линий внешнего электроснабжения, однако сейчас функционирует лишь одна ЛЭП. На объекте уже 21 раз происходили отключения электроэнергии, последние из которых произошли 3 июля этого года после обстрела подстанции "Никопольская", а также 11 июля, когда станция полностью лишилась внешнего электроснабжения. ЗАЭС в очередной раз перевели на питание от генераторов.

Беспокойство вызывает уровень воды в охлаждающем водоёме, который сейчас составляет 12,86 метра вместо необходимых 15.

"Из 57 специальных глубинных скважин, являющихся важной составляющей системы охлаждения, лишь 11 оснащены необходимыми насосами большой мощности", — отмечают в ГУР.

Дефицит воды для нужд внутренней территории ЗАЭС компенсируется подачей воды из сбросного канала Запорожской ТЭС.

Что касается персонала станции, то и здесь есть проблемы. Если до войны на ЗАЭС работало около 11 тысяч человек, то сейчас — около 7,5 тысячи, включая 500 сотрудников аутсорсинговой компании, не имеющей лицензии на выполнение работ на станции.

В украинской разведке отмечают, что всех сотрудников станции под угрозой увольнения заставляют подписывать контракт с "Росатомом", а работники, приехавшие из России, из-за существенных различий между ЗАЭС и российскими объектами атомной энергетики не обладают необходимой квалификацией.

После того, как 30 мая произошел очередной блэкаут на Запорожской АЭС, генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв заявил, что Украина с помощью оптоволоконного дрона якобы намеренно нанесла удар по шестому энергоблоку.

Затем появилось заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Пескова, который пригрозил украинцам. Как заверил российский политик, ВС РФ будут наносить удары по другим украинским атомным станциям, если Кремль почувствует угрозу для угнанной ЗАЭС. Медведев написал, что россияне устроят украинцам "новый Чернобыль".

Напомним, МАГАТЭ предупреждает о росте риска ядерной аварии на Запорожской АЭС из-за регулярных перебоев с внешним электроснабжением и военной активности вблизи станции.