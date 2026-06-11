ЗАЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение: станция работает на генераторах

Российские оккупанты, которые контролируют Запорожскую АЭС, заявили, что высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вечером 10 июня.

В заявлении на официальном Telegram-канале, который ведут россияне, сказано, что задействованы резервные дизель-генераторы, а Запорожская атомная электростанция "полностью обесточена".

После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.

Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме.

Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

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"Ситуация находится под постоянным контролем специалистов станции", - сказано в сообщении.

Только 6 июня россияне сообщали, что энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено, как и работоспособность линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивающей собственные нужды станции.

Тогда утверждалось, что все системы и оборудование Запорожской АЭС "функционируют в нормальном режиме".

Напомним, МАГАТЭ предупреждает о росте риска ядерной аварии на Запорожской АЭС из-за регулярных потерь внешнего электроснабжения и военной активности вблизи станции.

Ранее Фокус публиковал заявление военного эксперта Александра Коваленко, который напомнил, что на ЗАЭС, которая находится в оккупации российских войск с 2022 года, произошло множество аварийных ситуаций по вине оккупационных войск, провокации, а также грубо нарушались правила нахождения там тех, кто вообще не должен был бы находиться — российских войск и военной техники.