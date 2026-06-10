"Игра с огнем": МАГАТЭ бьет тревогу из-за опасности на ЗАЭС — что угрожает

МАГАТЭ предупреждает о росте риска ядерной аварии на Запорожской АЭС из-за регулярных потерь внешнего электроснабжения и военной активности вблизи станции. Фокус расспросил энергоэксперта о ситуации на ЗАЭС.

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией, остается крайне опасной из-за продолжающихся боевых действий, повреждения энергетической инфраструктуры и атаки БПЛА. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время заседания Совета управляющих организации.

По его словам, сейчас на ЗАЭС продолжаются работы по разминированию территории для ремонта последней магистральной линии электропередачи напряжением 750 кВ "Днепровская", которая была отключена еще 24 марта. Именно восстановление этой линии имеет критическое значение для безопасности станции.

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МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС опасна

Сейчас крупнейшая атомная электростанция Европы работает только с одной внешней линией электроснабжения, а именно, резервной линией "Ферросплавная-1" мощностью 330 кВ.

После отключения линии "Днепровская" эта резервная линия уже 6 раз выходила из строя. В такие моменты станция полностью зависела от аварийных дизельных генераторов, которые обеспечивают питание систем охлаждения шести реакторов.

В МАГАТЭ отмечают, что потеря внешнего электроснабжения является одним из самых больших рисков для ядерной безопасности. Без стабильного питания невозможно поддерживать охлаждение реакторов и отработанного ядерного топлива, что в случае длительной аварии может привести к серьезным последствиям.

Только за последние две недели Запорожская АЭС трижды полностью теряла внешнее питание. Последний такой блэкаут на ЗАЭС произошел 5 июня и длился 15 часов. Это была уже 18 по счету полная потеря внешнего электроснабжения с начала полномасштабной войны.

Специалисты МАГАТЭ Фото: Telegram / Александр Тарнавский, командующий ОСУВ "Таврия"

Дрон попал непосредственно на территорию ЗАЭС

Дополнительную тревогу вызывает атака беспилотника 30 мая. По информации МАГАТЭ, дрон попал в турбинный зал шестого энергоблока.

При осмотре эксперты зафиксировали отверстие в стене и локальные повреждения металлической обшивки трубопровода. Хотя радиационной опасности этот инцидент не вызвал, он стал первым случаем с апреля 2024 года, когда военная активность непосредственно задела площадку станции.

"Атаковать ядерные объекты — это играть с огнем", — заявил Рафаэль Гросси.

Новая угроза на Чернобыльской АЭС

Опасный инцидент произошел и в Чернобыльской зоне отчуждения. В воскресенье беспилотник атаковал Центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное всего в нескольких сотнях метров от контейнеров с отработанным топливом.

В результате удара была существенно повреждена часть здания приемки топлива, в частности офис МАГАТЭ. Несмотря на это, уровень радиации остался в пределах нормы.

Гросси подчеркнул, что атаки на объекты, где хранятся большие объемы ядерных материалов, представляют серьезную угрозу и могут иметь непредсказуемые последствия.

Вблизи украинских АЭС зафиксировали более 100 дронов

МАГАТЭ также сообщило об усилении военной активности вблизи всех украинских атомных электростанций.

В течение последних двух недель эксперты агентства зафиксировали более 100 беспилотников в районах наблюдения возле Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, а также в Чернобыльской зоне. Некоторые дроны приближались к объектам на расстояние до двух километров.

Заявления после молчания

Как отметил в комментарии Фокусу соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сообщения о сложной ситуации на Запорожской АЭС появляются не впервые.

В то же время эксперт отмечает, что МАГАТЭ традиционно придерживается нейтральной позиции и не называет стороны, ответственные за атаки или полеты беспилотников вблизи ядерных объектов.

"МАГАТЭ избегает называть виновных и обычно использует формулировки вроде "конфликт" или "военная активность". Это их стандартная практика. Гросси вынужден реагировать на потенциальные риски, ведь если агентство не будет предупреждать о возможных угрозах, потом будут возникать вопросы", — объясняет Корольчук.

По его мнению, нынешние инциденты пока не нанесли критического ущерба ключевым ядерным объектам станции.

"Удары, о которых сообщается в последнее время, пока не привели к критическим повреждениям объектов ЗАЭС или хранилищ ядерного топлива. Риски существуют, но говорить о каких-то катастрофических последствиях на данный момент оснований нет", — отметил эксперт.

В то же время Корольчук отмечает, что опасность для станции остается из-за возможных атак на вспомогательную инфраструктуру — подстанции и линии электропередач, от которых зависит внешнее питание ЗАЭС. Именно потерю электроснабжения МАГАТЭ считает одним из главных факторов риска для ядерной безопасности станции.

Напомним, ранее, 30 мая, специалисты МАГАТЭ зафиксировали повреждения на здании турбинного цеха ЗАЭС и подтвердили, что уровень радиации остается в пределах нормы.

"Во время осмотра территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле...Наблюдения группы согласуются с последствиями удара беспилотника", — заявили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар 30 мая был серьезным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.

В то же время в МАГАТЭ не назвали принадлежность беспилотника, который якобы атаковал станцию.

Отметим, ЗАЭС находится в оккупации российских войск с 2022 года и за это время на объекте не только произошло множество аварийных ситуаций по вине оккупационных войск, но и провокации, а также грубо нарушались правила нахождения там тех, кто вообще не должен был бы находиться — российских войск и военной техники. Об этом напомнил военный эксперт Александр Коваленко на фоне заявлений главы "Росатома", корпорации страны, которая оккупировала украинскую атомную станцию в Запорожской области, приведя ее техническое состояние в катастрофическое и предаварийное.