Блэкаут на ЗАЭС: ВС РФ попали по подстанции "Никопольская", — "Энергоатом"

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Никопольской общине и повредили линию питания Запорожской атомной электростанции, сообщила НАЭК "Энергоатом". На станции произошел блэкаут, и это пятый такой инцидент с начала 2026 года. Какие последствия российского попадания и как планируют справиться с проблемой?

Запорожская АЭС оказалась в состоянии блэкаута из-за атаки ВС РФ в ночь на 3 июня, говорится в заявлении "Энергоатома" в Telegram-канале. Российский обстрел произошел поздно вечером 2 июня и в 23:44 автоматически отключилось электропитание, которое поступало по ЛЭП "Ферросплавная-1". Уточняется, что это 5-й блэкаут с начала 2026 года и 17-й — с начала полномасштабного вторжения РФ.

В результате удара РФ пострадала подстанция "Никопольская", написала пресс-служба компании. По подстанции ударил дрон РФ, запущенный с противоположного берега Днепра, и эту информацию подтвердили представители МАГАТЭ. Из-за попадания российского беспилотника выключилась единственная линия, которая обеспечивала работу ЗАЭС.

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Ситуация на ЗАЭС — линия фронта возле АЭС и Никополя, 3 июня, DeepState Фото: DeepState

В "Энергоатоме" отметили, что присутствие РФ на ЗАЭС это "критические риски для безопасности", и поэтому лучше было бы вернуть атомную станцию под контроль Украины. Уточняется, что работу Запорожской АЭС обеспечивает генератор [требует постоянного подвоза дизельного топлива].

"Функционирование критически важных систем обеспечивалось за счет работы резервных дизель-генераторов", — говорится в сообщении.

В сообщении украинской энергокомпании размещено фото ЗАЭС, сделанное с противоположного берега Днепра. Время фиксации не указано, но, вероятно, это ранняя весна или поздняя осень.

Ситуация на ЗАЭС — как выглядит после вторжения РФ и исчезновения Каховского водохранилища Фото: Энергоатом

На официальных ресурсах "Росатом" и росСМИ проигнорировали очередной инцидент на ЗАЭС, который произошел по вине россиян в ночь на 3 июня.

Ситуация на ЗАЭС — что происходит на Днепре

Утром 3 июня российский обстрел трех районов Днепропетровской области подтвердил глава ОГА Александр Ганжа, и об этом же написал в Telegram глава Никопольской РГА (РГА) Иван Базилюк. Выяснилось, что в течение предыдущих суток ВС РФ 15 раз били по региону: пострадал Никополь, и также Марганецкий, Червоногригорьевский, Покровский районы и еще Мировская громада. Также били по Каменску, Губинску (под Самаром). Россияне повредили инфраструктурный объект: какой именно, не уточняется.

"Агрессор в очередной раз направил свое оружие против мирных населенных пунктов. Повреждения получили частный дом и объекты инфраструктуры. Информации о погибших или раненых не поступало", — заявили чиновники.

Отметим, 30 мая произошел предыдущий случай блэкаута на Запорожской АЭС. Гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Украина с помощью оптоволоконного дрона якобы намеренно ударила по 6-му энергоблоку. После этого появилось заявление заместителя главы совбеза РФ Дмитрия Пескова, который пригрозил украинцам. Как заверил российский политик, ВС РФ будут бить по другим украинским атомным станциям, если Кремль почувствует угрозу для украденной ЗАЭС. Медведев написал, что россияне устроят украинцам "новый Чернобыль".

Напоминаем, летом 2025 года ученый из Лестерского университета в Англии Саймон Беннетт объяснил на страницах Forbes, зачем РФ держит ЗАЭС и какая связь с "грязной бомбой".