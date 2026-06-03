Блекаут на ЗАЕС: ЗС РФ влучили по підстанції "Нікопольська", — "Енергоатом"

Збройні сили Російської Федерації вдарили по Нікопольській громаді та пошкодили лінію живлення Запорізької атомної електростанції, повідомила НАЕК "Енергоатом". На станції стався блекаут, і це п'ятий такий інцидент з початку 2026 року. Які наслідки російського влучання та як планують впоратись з проблемою?

Запорізька АЕС опинилась у стані блекауту через атаку ЗС РФ в ніч на 3 червня, ідеться у заяві "Енергоатому" у Telegram-каналі. Російський обстріл стався пізно увечері 2 червня і о 23:44 автоматично вимкнулось електроживлення, яке надходило по ЛЕП "Феросплавна-1". Уточнюється, що це 5-й блекаут з початку 2026 року і 17-й — з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Внаслідок удару РФ постраждала підстанція "Нікопольська", написала пресслужба компанії. По підстанції вдарив дрон РФ, запущений з протилежного берега Дніпра, і цю інформацію підтвердили представники МАГАТЕ. Через влучання російського безпілотника вимкнулась єдина лінія, яка забезпечувала роботу ЗАЕС.

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Ситуація на ЗАЕС — лінія фронту біля АЕС та Нікополя, 3 червня, DeepState Фото: DeepState

У "Енергоатомі" наголосили, що присутність РФ на ЗАЕС це "критичні ризики для безпеки", і тому краще було б повернути атомну станцію під контроль України. Уточнюється, що роботу Запорізької АЕС забезпечує генератор [потребує постійного підвезення дизельного пального].

"Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів", — ідеться у дописі.

У повідомленні української енергокомпанії розміщено фото ЗАЕС, зроблене з протилежного берега Дніпра. Час фіксації не вказаний, але, ймовірно, це рання весна чи пізня осінь.

Ситуація на ЗАЕС — як виглядає після вторгнення РФ та зникнення Каховського водосховища Фото: Енергоатом

На офіційних ресурсах "Росатом" та росЗМІ зігнорували черговий інцидент на ЗАЕС, який стався з вини росіян в ніч на 3 червня.

Ситуація на ЗАЕС — що відбувається на Дніпрі

Зранку 3 червня російський обстріл трьох районів Дніпропетровської області підтвердив глава ОВА Олександр Ганжа, і про це ж написав у Telegram глава Нікопольської РДА (РВА) Іван Базилюк. З'ясувалось, що протягом попередньої доби ЗС РФ 15 разів били по регіону: постраждав Нікополь, і також Марганецький, Червоногригорівський, Покровський райони та ще Мирівська громада. Також били по Кам'янську, Губинську (під Самаром). Росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт: який саме, не уточнюється.

"Агресор вкотре спрямував свою зброю проти мирних населених пунктів. Пошкоджень зазнали приватний будинок та об'єкти інфраструктури. Інформації про загиблих чи поранених не надходило", — заявили посадовці.

Зазначимо, 30 травня відбувся попередній випадок блекауту на Запорізькій АЕС. Гендиректор корпорації "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що Україна за допомогою оптоволоконного дрона начебто навмисно вдарила по 6-му енергоблоку. Після цього з'явилась заява заступника глави радбезу РФ Дмитра Пєскова, який пригрозив українцям. Як запевнив російський політик, ЗС РФ битимуть по інших українських атомних станціях, якщо Кремль відчує загрозу для вкраденої ЗАЕС. Медведєв написав, що росіяни влаштують українцям "новий Чорнобиль".

Нагадуємо, влітку 2025 року учений із Лестерського університету в Англії Саймон Беннетт пояснив на шпальтах Forbes, навіщо РФ тримає ЗАЕС і який зв'язок з "брудною бомбою".