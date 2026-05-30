РФ звинуватила Україну в атаці по Запорізькій АЕС за допомогою дрона: деталі

Гендиректор корпорації "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що Сили оборони вдарили оптоволоконним дроном по шостому реактору Запорізької АЕС. Водночас доказів версії обстрілу чиновник не надав медіа

За словами Ліхачова, вибух начебто стався у машинному залі шостого реактора станції. Про він заявив під час розмови із журналістами, цитує його слова пропагандистське видання ТАСС.

"Дрон керувався по оптоволоконному кабелю, що виключає версію випадкового попадання", — сказав гендиректор Росатома.

За його твердженням, внаслідок удару в будівлі реактора начебто утворився отвір, постраждалих і жертв немає. Водночас Ліхачов звинуватив Україну та стверджує, що від ЗСУ нібито можна чекати "ударів безпосередньо по атомному реактору та системам безпеки" ЗАЕС.

На момент публікації матеріалу російська сторона не надала даних об'єктивного контролю щодо причетності українського дрона до атаки. Також на інцидент не відреагували в МАГАТЕ, які раніше повідомляли, що 29 травня стався вже 16-й блекаут на атомній станції, яка перебуває під окупацією російських військ з березня 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв про схожу атаку дроном на станцію у травні. Під час огляду експерти зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання, яке використовували для моніторингу.

Згодом стало відомо, що на ЗАЕС стався найдовший збій за час війни. На станції, як повідомляє Еенергоатом, 27 травня приблизно на 12 годин зникли стаціонарний телефонний зв’язок та інтернет.