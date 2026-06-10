"Гра з вогнем": МАГАТЕ б'є на сполох через небезпеку на ЗАЕС — що загрожує

МАГАТЕ попереджає про зростання ризику ядерної аварії на Запорізькій АЕС через регулярні втрати зовнішнього електропостачання та військову активність поблизу станції. Фокус розпитав енергоексперта про ситуацію на ЗАЕС.

Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією, залишається вкрай небезпечною через бойові дії, що тривають, пошкодження енергетичної інфраструктури та атаки БпЛА. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час засідання Ради керуючих організації.

За його словами, наразі на ЗАЕС тривають роботи з розмінування території для ремонту останньої магістральної лінії електропередачі напругою 750 кВ "Дніпровська", яка була відключена ще 24 березня. Саме відновлення цієї лінії має критичне значення для безпеки станції.

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МАГАТЕ: ситуація на ЗАЕС небезпечна

Наразі найбільша атомна електростанція Європи працює лише з однією зовнішньою лінією електропостачання, а саме, резервною лінією "Феросплавна-1" потужністю 330 кВ.

Після відключення лінії "Дніпровська" ця резервна лінія вже 6 разів виходила з ладу. У такі моменти станція повністю залежала від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують живлення систем охолодження шести реакторів.

У МАГАТЕ наголошують, що втрата зовнішнього електропостачання є одним із найбільших ризиків для ядерної безпеки. Без стабільного живлення неможливо підтримувати охолодження реакторів та відпрацьованого ядерного палива, що в разі тривалої аварії може призвести до серйозних наслідків.

Лише за останні два тижні Запорізька АЕС тричі повністю втрачала зовнішнє живлення. Останній такий блекаут на ЗАЕС стався 5 червня і тривав 15 годин. Це була вже 18 за рахунком повна втрата зовнішнього електропостачання з початку повномасштабної війни.

Спеціалісти МАГАТЕ Фото: Telegram / Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія"

Дрон влучив безпосередньо на територію ЗАЕС

Додаткову тривогу викликає атака безпілотника 30 травня. За інформацією МАГАТЕ, дрон влучив у турбінний зал шостого енергоблока.

Під час огляду експерти зафіксували отвір у стіні та локальні пошкодження металевої обшивки трубопроводу. Хоча радіаційної небезпеки цей інцидент не спричинив, він став першим випадком із квітня 2024 року, коли військова активність безпосередньо зачепила майданчик станції.

"Атакувати ядерні об'єкти — це гратися з вогнем", — заявив Рафаель Гроссі.

Нова загроза на Чорнобильській АЕС

Небезпечний інцидент стався й у Чорнобильській зоні відчуження. У неділю безпілотник атакував Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване лише за кількасот метрів від контейнерів із відпрацьованим паливом.

Унаслідок удару було суттєво пошкоджено частину будівлі приймання палива, зокрема офіс МАГАТЕ. Попри це, рівень радіації залишився в межах норми.

Гроссі наголосив, що атаки на об’єкти, де зберігаються великі обсяги ядерних матеріалів, становлять серйозну загрозу та можуть мати непередбачувані наслідки.

Поблизу українських АЕС зафіксували понад 100 дронів

МАГАТЕ також повідомило про посилення військової активності поблизу всіх українських атомних електростанцій.

Протягом останніх двох тижнів експерти агентства зафіксували понад 100 безпілотників у районах спостереження біля Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, а також у Чорнобильській зоні. Деякі дрони наближалися до об'єктів на відстань до двох кілометрів.

Заяви після мовчання

Як зазначив у коментарі Фокусу співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, повідомлення про складну ситуацію на Запорізькій АЕС з'являються не вперше.

Водночас експерт зазначає, що МАГАТЕ традиційно дотримується нейтральної позиції та не називає сторони, відповідальні за атаки чи польоти безпілотників поблизу ядерних об'єктів.

"МАГАТЕ уникає називати винних і зазвичай використовує формулювання на кшталт "конфлікт" або "військова активність". Це їхня стандартна практика. Гроссі змушений реагувати на потенційні ризики, адже якщо агентство не попереджатиме про можливі загрози, потім виникатимуть питання", — пояснює Корольчук.

На його думку, нинішні інциденти поки що не завдали критичної шкоди ключовим ядерним об'єктам станції.

"Удари, про які повідомляється останнім часом, наразі не призвели до критичних пошкоджень об'єктів ЗАЕС чи сховищ ядерного палива. Ризики існують, але говорити про якісь катастрофічні наслідки на цей момент підстав немає", — зазначив експерт.

Водночас Корольчук наголошує, що небезпека для станції залишається через можливі атаки на допоміжну інфраструктуру — підстанції та лінії електропередач, від яких залежить зовнішнє живлення ЗАЕС. Саме втрату електропостачання МАГАТЕ вважає одним із головних факторів ризику для ядерної безпеки станції.

Нагадаємо, раніше, 30 травня, фахівці МАГАТЕ зафіксували пошкодження на будівлі турбінного цеху ЗАЕС і підтвердили, що рівень радіації залишається в межах норми.

"Під час огляду території група виявила пошкодження металевого люка, розташованого на кількох поверхах вище в будівлі, а також кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю на землі…Спостереження групи узгоджуються з наслідками удару безпілотника", — заявили в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що удар 30 травня був серйозним інцидентом, який поставив під загрозу ключові принципи ядерної безпеки.

Водночас в МАГАТЕ не назвали приналежність безпілотника, який нібито атакував станцію.

Зазначимо, ЗАЕС перебуває в окупації російських військ від 2022 року і за цей час на об'єкті не лише сталося безліч аварійних ситуацій з вини окупаційних військ, а й провокації, а також грубо порушувалися правила знаходження там тих, хто взагалі не мав би перебувати — російських військ і військової техніки. Про це нагадав військовий експерт Олександр Коваленко на тлі заяв очільника "Росатома", корпорації країни, яка окупувала українську атомну станцію в Запорізькій області, привівши її технічний стан у катастрофічний і передаварійний.