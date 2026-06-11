ЗАЕС повністю втратила зовнішнє енергопостачання: станція працює на генераторах

Російські окупанти, які контролюють Запорізьку АЕС, заявили, що високовольтну лінію електропередачі напругою 330 кВ "Феросплавна-1", що забезпечувала власні потреби ЗАЕС, відключили дією автоматики ввечері 10 червня.

У заяві на офіційному Telegram-каналі, який ведуть росіяни, ідеться, що задіяно резервні дизель-генератори, а Запорізьку атомну електростанцію "повністю знеструмлено".

Після втрати зовнішнього електропостачання енергоблоки ЗАЕС було переведено на живлення від резервних дизель-генераторів. Обладнання спрацювало штатно, порушень у роботі систем безпеки не зафіксовано.

Персонал станції контролює параметри роботи обладнання. Усі необхідні заходи для підтримання безпечного стану енергоблоків вживаються в повному обсязі.

Радіаційний фон на майданчику Запорізької АЕС і в зоні спостереження перебуває в межах природних значень і не перевищує встановлених норм.

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"Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців станції", — ідеться в повідомленні.

Лише 6 червня росіяни повідомляли, що енергопостачання Запорізької атомної електростанції відновлено, як і працездатність лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", що забезпечує власні потреби станції.

Тоді стверджувалося, що всі системи та обладнання Запорізької АЕС "функціонують у нормальному режимі".

Нагадаємо, МАГАТЕ попереджає про зростання ризику ядерної аварії на Запорізькій АЕС через регулярні втрати зовнішнього електропостачання та військову активність поблизу станції.

Раніше Фокус публікував заяву військового експерта Олександра Коваленка, який нагадав, що на ЗАЕС, яка перебуває в окупації російських військ із 2022 року, сталося безліч аварійних ситуацій з вини окупаційних військ, провокацій, а також грубо порушували правила знаходження там тих, хто взагалі не повинен був би перебувати, — російських військ і військової техніки.