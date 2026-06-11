Запорожская атомная электростанция, которая находится под российской оккупацией, 11 июня полностью потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на резервные дизель-генераторы. Эксперт Владимир Омельченко проанализировал актуальную ситуацию на ЗАЭС.

Полное обесточивание Запорожской АЭС, 19-е по счету с начала войны, не является свидетельством неизбежной ядерной аварии, а скорее, частью давно отработанного сценария России вокруг крупнейшей АЭС Европы. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По информации оккупационной администрации станции, вечером 10 июня автоматически отключилась высоковольтная линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", которая обеспечивала собственные нужды ЗАЭС. После этого станция потеряла внешнее питание и перешла на резервные дизельные генераторы.

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Российская сторона утверждает, что системы безопасности сработали штатно, а радиационный фон остается в пределах нормы.

В то же время в МАГАТЭ неоднократно подчеркивали, а 9 июня заявили в очередной раз, что регулярная потеря внешнего электроснабжения является одним из самых больших рисков для ядерной безопасности станции.

Запорожская АЭС Фото иллюстративное Фото: Flickr

"Все проблемы начались после оккупации"

По мнению энергоэксперта Владимира Омельченко, главной причиной всех кризисных ситуаций вокруг станции является не техническое состояние объекта, а его оккупация российскими войсками.

"До оккупации Запорожской АЭС никаких проблем с безопасностью не было. Они появились только после захвата станции российскими войсками. Именно оккупация является главной причиной тех рисков, которые возникают сегодня вокруг ядерной безопасности", — отметил эксперт.

По его словам, Россия фактически превратила территорию атомной станции в военный объект.

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"Станцию используют как военный плацдарм. Оттуда ведутся обстрелы украинских территорий, в частности Никополя, Марганца и других населенных пунктов. Именно присутствие военных на ядерном объекте создает основные риски", — пояснил Омельченко.

Он также отметил, что международные организации в основном концентрируются на последствиях подобных инцидентов, а не на их первопричине.

"К сожалению, ни МАГАТЭ, ни другие международные структуры не говорят достаточно четко о главном источнике проблем — российской оккупации станции", — сказал он.

"Спектакль" с обесточиванием

Нынешняя ситуация, по словам Владимира Омельченко, является продолжением давно известного сценария, который Россия использует для информационного воздействия.

"Ничего нового не произошло. Россия продолжает действовать в том же духе, что и раньше. Сначала происходит обесточивание, потом всех пугают возможными последствиями, обвиняют Украину, после чего электроснабжение восстанавливается. И все повторяется по кругу", — отметил он.

По его мнению, такие инциденты призваны не столько создать реальную ядерную опасность, сколько сформировать ощущение постоянной угрозы.

"Это такая заезженная пластинка, которую Россия запускает для того, чтобы пугать Украину и международное сообщество и одновременно перекладывать ответственность за свои действия на украинскую сторону", — подчеркнул эксперт.

Запорожская АЭС до оккупации Фото: energoatom.com.ua

Ядерная опасность: есть ли угроза аварии

Несмотря на тревожные сообщения о полном обесточивании станции, энергоэксперт считает, что сейчас оснований для паники нет.

"Ничем серьезным это не грозит. Технически ситуация контролируемая, потому что все шесть энергоблоков уже более трех с половиной лет находятся в состоянии холодной остановки", — пояснил он.

По словам специалиста, реакторы не производят электроэнергию, а активные ядерные процессы, которые могли бы привести к масштабной аварии, отсутствуют.

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"Процессы ядерных рисков сегодня минимизированы. Именно поэтому технически нынешнее обесточивание не создает критической угрозы", — отметил Омельченко.

В то же время он подчеркнул, что Россия продолжает использовать тему Запорожской АЭС как инструмент психологического давления.

"Для общества сообщения об обесточивании АЭС звучат очень угрожающе. Именно поэтому Россия и проводит эти спектакли с обесточиванием станции, пытаясь создать атмосферу страха и неопределенности", — подытожил эксперт.

Напомним, ВС РФ попали по подстанции "Никопольская" в первые дни июня. На станции произошел блэкаут, — пятый по счету только с начала 2026 года.

Только за последние недели Запорожская АЭС несколько раз полностью теряла внешнее питание. Так, блэкаут на ЗАЭС 5 июня стал 18-м по счету с начала полномасштабной войны и длился 15 часов.