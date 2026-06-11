Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під російською окупацією, 11 червня повністю втратила зовнішнє електропостачання і була переведена на резервні дизель-генератори. Експерт Володимир Омельченко проаналізував актуальну ситуацію на ЗАЕС.

Повне знеструмлення Запорізької АЕС, 19-те за рахунком від початку війни, не є свідченням неминучої ядерної аварії, а скоріше, частиною давно відпрацьованого сценарію Росії навколо найбільшої АЕС Європи. Таку думку в коментарі Фокусу висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За інформацією окупаційної адміністрації станції, увечері 10 червня автоматично відключилася високовольтна лінія електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", яка забезпечувала власні потреби ЗАЕС. Після цього станція втратила зовнішнє живлення і перейшла на резервні дизельні генератори.

Російська сторона стверджує, що системи безпеки спрацювали штатно, а радіаційний фон залишається в межах норми.

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Водночас у МАГАТЕ неодноразово наголошували, а 9 червня заявили вкотре, що регулярна втрата зовнішнього електропостачання є одним із найбільших ризиків для ядерної безпеки станції.

Запорізька АЕС Фото ілюстративне Фото: Flickr

"Усі проблеми почалися після окупації"

На думку енергоексперта Володимира Омельченка, головною причиною всіх кризових ситуацій навколо станції є не технічний стан об'єкта, а його окупація російськими військами.

"До окупації Запорізької АЕС жодних проблем із безпекою не було. Вони з'явилися тільки після захоплення станції російськими військами. Саме окупація є головною причиною тих ризиків, які виникають сьогодні навколо ядерної безпеки", — зазначив експерт.

За його словами, Росія фактично перетворила територію атомної станції на військовий об'єкт.

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"Станцію використовують як військовий плацдарм. Звідти ведуться обстріли українських територій, зокрема Нікополя, Марганця та інших населених пунктів. Саме присутність військових на ядерному об'єкті створює основні ризики", — пояснив Омельченко.

Він також зазначив, що міжнародні організації здебільшого концентруються на наслідках таких інцидентів, а не на їхній першопричині.

"На жаль, ні МАГАТЕ, ні інші міжнародні структури не говорять досить чітко про головне джерело проблем — російську окупацію станції", — сказав він.

"Спектакль" зі знеструмленням

Нинішня ситуація, за словами Володимира Омельченка, є продовженням давно відомого сценарію, який Росія використовує для інформаційного впливу.

"Нічого нового не сталося. Росія продовжує діяти в тому ж дусі, що й раніше. Спочатку відбувається знеструмлення, потім усіх лякають можливими наслідками, звинувачують Україну, після чого електропостачання відновлюється. І все повторюється по колу", — зазначив він.

На його думку, такі інциденти покликані не стільки створити реальну ядерну небезпеку, скільки сформувати відчуття постійної загрози.

"Це така заїжджена платівка, яку Росія запускає для того, щоб лякати Україну і міжнародне співтовариство і водночас перекладати відповідальність за свої дії на українську сторону", — підкреслив експерт.

Запорізька АЕС до окупації Фото: energoatom.com.ua

Ядерна небезпека: чи є загроза аварії

Незважаючи на тривожні повідомлення про повне знеструмлення станції, енергоексперт вважає, що зараз підстав для паніки немає.

"Нічим серйозним це не загрожує. Технічно ситуація контрольована, тому що всі шість енергоблоків уже понад три з половиною роки перебувають у стані холодної зупинки", — пояснив він.

За словами фахівця, реактори не виробляють електроенергію, а активні ядерні процеси, які могли б призвести до масштабної аварії, відсутні.

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"Процеси ядерних ризиків сьогодні мінімізовані. Саме тому технічно нинішнє знеструмлення не створює критичної загрози", — зазначив Омельченко.

Водночас він підкреслив, що Росія продовжує використовувати тему Запорізької АЕС як інструмент психологічного тиску.

"Для суспільства повідомлення про знеструмлення АЕС звучать дуже загрозливо. Саме тому Росія і проводить ці спектаклі зі знеструмленням станції, намагаючись створити атмосферу страху і невизначеності", — підсумував експерт.

Нагадаємо, ЗС РФ поцілили по підстанції "Нікопольська" в перші дні червня. На станції стався блекаут, — п'ятий за рахунком тільки з початку 2026 року.

Тільки за останні тижні Запорізька АЕС кілька разів повністю втрачала зовнішнє живлення. Так, блекаут на ЗАЕС 5 червня став 18-м за рахунком від початку повномасштабної війни і тривав 15 годин.