От удара дрона погиб "главный инженер" Запорожской АЭС: в оккупации работал на РФ

Недалеко от захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции дрон поразил автомобиль, в котором находился главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев, сообщили в сети. Погибший с первых дней оккупации согласился работать на госкорпорацию "Росатом", глава которой отреагировал на инцидент. Что произошло на атомной станции, которую уже пятый год контролируют российские войска?

Россияне обвиняют Украину в том, что якобы именно украинский дрон нанес удар по автомобилю, говорится в сообщении российских СМИ "РИА Новости". Российские журналисты процитировали главу "Росатома" Алексея Лихачева, который заявил, что ожидает реакции МАГАТЭ.

Как сообщили в 20:36 российские СМИ, беспилотник поразил служебный автомобиль, в котором находился главный инженер. По словам россиян, погибли два человека — Яковлев и водитель. Лихачев заявил, что сотрудник "Росатома" погиб "не на боевом посту". Уточняется, что об инциденте на ЗАЭС сообщили в Кремль.

Ситуация на Запорожской АЭС — российские СМИ о гибели Александра Яковлева Фото: Скриншот

На странице "Росатома" в Telegram в 20:47 появилась расширенная версия заявления Лихачева: был ещё один пост, на который в 20:42 ссылались российские СМИ, но его удалили. Выяснилось, что инцидент произошел на парковочной площадке на территории атомной станции. Главный инженер Яковлев вместе с водителем Дмитрием Филиповым находились в автомобиле Toyota Camry. Точное время попадания не указано, но упоминается, что это произошло "днём".

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Ситуация на Запорожской АЭС — "Росатом" о гибели Александра Яковлева Фото: Скриншот

Уже в 20:58 последовала реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что МАГАТЭ должно обратить внимание на "преступления украинцев".

Ситуация на Запорожской АЭС — Захарова о гибели Александра Яковлева Фото: Скриншот

Ситуация на Запорожской АЭС — подробности

Александр Яковлев — 46-летний главный инженер Запорожской АЭС, который работал на станции до оккупации РФ в феврале 2022 года и после того, как территорию захватили россияне и появились представители ФСБ и "Роскосмоса", сообщили в сети. Уточняется, что он окончил Одесский политехнический университет, в 2008 году стал ведущим инженером по управлению турбиной. Кроме того, указано, что Яковлев получил паспорт РФ и неоднократно бывал в оккупированном Мариуполе. В Telegram-канале Osintflow выяснили, что погибший входил в группу людей, которые готовили ЗАЭС к переходу под контроль РФ. В апреле 2024 года офис генерального прокурора предъявил главному инженеру ЗАЭС подозрение в подстрекательстве к государственной измене и нарушении правил ведения войны.

Ситуация на Запорожской АЭС — главный инженер Александр Яковлев Фото: Из открытых источников

Отметим, что Фокус писал о ситуации на Запорожской АЭС, сложившейся летом 2026 года. 13 июля появилось заявление ГУР Минобороны о преобразовании атомной электростанции в военную базу. Согласно данным разведки, на территории разместили склады вооружения, а на крышах установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы.

Напоминаем, что в июне МАГАТЭ выразило обеспокоенность в связи с инцидентами на ЗАЭС, в результате которых атомная станция была вынуждена перейти на резервное питание.