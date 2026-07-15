Від удару дрона загинув "головний інженер" Запорізької АЕС: в окупації працював на РФ
Неподалік від захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції дрон влучив по машині, у якій перебував головний інженер ЗАЕС Олександр Яковлєв, повідомили у мережі. Загиблий з перших днів окупації погодився працювати на держкорпорацію "Росатом", глава якої відреагував на інцидент. Що сталось на атомній станції, яку п'ятий рік контролюють російські війська?
Росіяни обвинувачують Україну у тому, що це начебто саме український дрон вдарив по машині, ідеться у повідомленні росЗМІ "РИА Новости". Російські журналісти процитували главу "Росатома" Олексія Лихачова, який заявив, що очікує реакції МАГАТЕ.
Як написали о 20:36 росЗМІ, безпілотник влучив по службовому автомобілю з головним інженером всередині. Зі слів росіян, загинуло двоє людей — Яковлєв та водій. Лихачов сказав, що працівник "Росатому" загинув "не бойовому посту". Уточнюється, що про інцидент на ЗАЕС передали інформацію у Кремль.
На сторінці Telegram "Росатому" о 20:47 з'явилась розширена версія заяви Лихачова: був ще один допис, на який о 20:42 посилались росЗМІ, але його видалили. З'ясувалось, що інцидент відбувся на паркувальному майданчику на території атомної станції. Головний інженер Яковлєв разом з водієм Дмитром Філіповим перебували в авто Toyota Camry. Точний час влучання не вказаний, але згадується, що це сталось "вдень".
Вже о 20:58 з'явилась реакція спікерки МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що МАГАТЕ повинна звернути увагу на "злочини українців".
Ситуація на Запорізькій АЕС — деталі
Олександр Яковлєв — 46-річний головний інженер Запорізької АЕС, який працював на станції до окупації РФ у лютому 2022 року та після того, як територію захопили росіяни та з'явились представники ФСБ та "Роскосмоса", написали у мережі. Уточнюється, що він закінчив Одеський політехнічний університет, у 2008 році став провідним інженером з управління турбіною. Крім того, вказано, що Яковлєв отримав паспорт РФ та неодноразово бував в окупованому Маріуполі. У Telegram-каналі Osintflow з'ясували, що загиблий входив у групу людей, які готували ЗАЕС до переходу під контроль РФ. У квітні 2024 року офіс генерального прокурора висунув головному інженеру ЗАЕС підозру у підбурюванні до державної зради та порушенні правил війни.
Зазначимо, Фокус писав про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка склалась влітку 2026 року. 13 липня з'явилась заява ГУР Міноборони про перетворення атомної електростанції на військові базу. Згідно з даними розвідки, на території розмістили склади озброєння, а на дахах встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.
Нагадуємо, у червні МАГАТЕ висловило занепокоєність щодо інцидентів на ЗАЕС, внаслідок яких атомна стація вимушено переходила на резервне живлення.