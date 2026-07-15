Від удару дрона загинув "головний інженер" Запорізької АЕС: в окупації працював на РФ

Неподалік від захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції дрон влучив по машині, у якій перебував головний інженер ЗАЕС Олександр Яковлєв, повідомили у мережі. Загиблий з перших днів окупації погодився працювати на держкорпорацію "Росатом", глава якої відреагував на інцидент. Що сталось на атомній станції, яку п'ятий рік контролюють російські війська?

Росіяни обвинувачують Україну у тому, що це начебто саме український дрон вдарив по машині, ідеться у повідомленні росЗМІ "РИА Новости". Російські журналісти процитували главу "Росатома" Олексія Лихачова, який заявив, що очікує реакції МАГАТЕ.

Як написали о 20:36 росЗМІ, безпілотник влучив по службовому автомобілю з головним інженером всередині. Зі слів росіян, загинуло двоє людей — Яковлєв та водій. Лихачов сказав, що працівник "Росатому" загинув "не бойовому посту". Уточнюється, що про інцидент на ЗАЕС передали інформацію у Кремль.

Ситуація на Запорізькій АЕС — росЗМІ про загибель Олександра Яковлєва Фото: Скриншот

На сторінці Telegram "Росатому" о 20:47 з'явилась розширена версія заяви Лихачова: був ще один допис, на який о 20:42 посилались росЗМІ, але його видалили. З'ясувалось, що інцидент відбувся на паркувальному майданчику на території атомної станції. Головний інженер Яковлєв разом з водієм Дмитром Філіповим перебували в авто Toyota Camry. Точний час влучання не вказаний, але згадується, що це сталось "вдень".

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Ситуація на Запорізькій АЕС — Росатом про загибель Олександра Яковлєва Фото: Скриншот

Вже о 20:58 з'явилась реакція спікерки МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що МАГАТЕ повинна звернути увагу на "злочини українців".

Ситуація на Запорізькій АЕС — Захарова про загибель Олександра Яковлєва Фото: Скриншот

Ситуація на Запорізькій АЕС — деталі

Олександр Яковлєв — 46-річний головний інженер Запорізької АЕС, який працював на станції до окупації РФ у лютому 2022 року та після того, як територію захопили росіяни та з'явились представники ФСБ та "Роскосмоса", написали у мережі. Уточнюється, що він закінчив Одеський політехнічний університет, у 2008 році став провідним інженером з управління турбіною. Крім того, вказано, що Яковлєв отримав паспорт РФ та неодноразово бував в окупованому Маріуполі. У Telegram-каналі Osintflow з'ясували, що загиблий входив у групу людей, які готували ЗАЕС до переходу під контроль РФ. У квітні 2024 року офіс генерального прокурора висунув головному інженеру ЗАЕС підозру у підбурюванні до державної зради та порушенні правил війни.

Ситуація на Запорізькій АЕС — головний інженер Олександр Яковлєв Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка склалась влітку 2026 року. 13 липня з'явилась заява ГУР Міноборони про перетворення атомної електростанції на військові базу. Згідно з даними розвідки, на території розмістили склади озброєння, а на дахах встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

Нагадуємо, у червні МАГАТЕ висловило занепокоєність щодо інцидентів на ЗАЕС, внаслідок яких атомна стація вимушено переходила на резервне живлення.