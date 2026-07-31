Надзвичайні заходи: в Угорщині вперше за 44 роки зупинять єдину в країні АЕС

"Пакш", єдина діюча атомна електростанція в Угорщині, буде змушена зупинити роботу всіх своїх енергоблоків протягом найближчих 72 годин.

Причиною такого рішення став рекордно низький рівень води в Дунаї, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"З понеділка може виникнути енергетична криза. Щоб запобігти більш серйозним наслідкам, потрібні скоординовані дії та витримка. Ми розраховуємо на підтримку кожного!" — заявив політик.

Енергетики вже зупинили роботу одного з реакторів ще 29 липня.

АЕС робить такий крок уперше за 44 роки.

АЕС "Пакш", побудована за радянських часів, використовує Дунай для охолодження, але рівень води настільки низький, що всмоктувальні труби не можуть до нього дістатися.

Наразі рівень води в Дунаї впав до найнижчого рівня за останні 30 років у низці країн, зокрема в сусідніх Сербії та Румунії.

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За інформацією енергетичної компанії MVM, у Угорщині рівень води в Дунаї на 28 см нижчий за попередній рекорд 2018 року та більш ніж на один метр нижчий за мінімальний рівень, розрахований під час початкового проектування атомної електростанції. За таких умов води вистачило б для охолодження блоків, однак рівень всмоктувальних труб, необхідних для цього, разташований вище рівня води.

В умовах тривалої спеки, під час якої синоптики прогнозують температуру до +37 градусів протягом наступного тижня, Мадяр закликав угорців обмежити діяльність, що вимагає значного споживання енергії, у години пікового навантаження з 17:00 до 22:00, включно із зарядкою електромобілів та використанням кондиціонерів.

Він також не виключив періодичних відключень електроенергії, якщо інших спільних зусиль виявиться недостатньо для підтримання балансу національної енергосистеми.

З першими наслідками спеки зіткнулася й енергетична система Румунії, де на електростанції Чернавода, яка забезпечує 20 % електроенергії країни, було зупинено один із двох ядерних реакторів потужністю 706 мегават, що є в країні. Причина та ж, що й в Угорщині — дуже низький рівень води в Дунаї.

Державна компанія Nuclearelectrica намагалася уникнути зупинки другого реактора. Якщо він все ж припинить роботу, Румунія, як і Угорщина, тимчасово залишиться без виробництва ядерної енергії.

Тим часом енергосистему України готують до максимальних серпневих навантажень. За прогнозами, вже наступного тижня аномальна спека може призвести до збільшення споживання електроенергії на 1 ГВт.

Нагадаємо, поблизу Південно-Української АЕС було зафіксовано 11 безпілотників.

Також повідомлялося, що Росія перетворила ЗАЕС на військову базу.