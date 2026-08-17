Дунай отступил и "достал" секреты прошлого: в реке нашли флот и оружие Гитлера (фото)

Из-за сильной засухи из Дуная уже торчат ржавые корпуса кораблей времён Второй мировой войны. Уровень воды в Дунае упал настолько низко, что видны остатки целого немецкого военного флота.

Затонувшие суда находятся недалеко от сербского портового города Прахово и относятся к последним месяцам Второй мировой войны. О том, почему эти корабли лежат на дне Дуная уже более 80 лет, рассказывает Bild.

Гитлер потопил собственный флот

Известно, что эти корабли принадлежали Дунайской флотилии Кригсмарине, находившейся под командованием контр-адмирала Пауля-Вилли Циба. В сентябре 1944 года его подразделения отступили на запад, поскольку Красная армия неуклонно продвигалась через Балканы. Тогда для немецкого флота практически не осталось путей к отступлению. И вместо того, чтобы сдать корабли противнику, Вермахт приказал их потопить.

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Глубинная бомба на старом корабле Фото: Скриншот

Историки считают, что в Прахово было затоплено до 200 кораблей: речь идет о военных кораблях, тральщиках, буксирах, баржах и судах снабжения. Затонувшие суда должны были заблокировать судоходный канал и замедлить продвижение Красной армии.

Хотя некоторые корабли были спасены после войны, многие из них остались заброшенными, поскольку на них по-прежнему находились взрывчатые вещества и боеприпасы. Недавно было доказано, что эти затонувшие суда представляют опасность. Сербские власти сообщили в июне о контролируемом взрыве немецкой глубинной бомбы, обнаруженной на борту затонувшего корабля Т-20. Бомба содержала примерно 125 килограммов взрывчатки.

Что известно о многомиллионном проекте ЕС на Дунае

Низкий уровень воды в августе 2022 года обнажил несколько кораблей. Этот факт стал решающим шагом на пути к запуску одного из самых необычных инфраструктурных проектов Европы. При поддержке Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка из реки должны были извлечь 21 опасное судно. Ведь они препятствовали международному судоходству. Общая стоимость проекта составляет примерно 29 миллионов евро, из которых более 16 миллионов евро поступило из фондов ЕС.

Как выглядят немецкие корабли у города Прахово Фото: Скриншот

По данным сербских водных органов, несколько судов уже были перемещены достаточно далеко, чтобы судоходный канал можно было вновь использовать.

Напомним, что в Будапеште во время сильной засухи прямо на берегу реки были обнаружены останки двух немецких солдат и почти полностью уцелевший мотоцикл Вермахта, которые пролежали, скрытые в иле Дуная, 81 год после боев за город.

Кроме того, аномальная жара в Европе привела к мелению рек. Из-за понижения уровня воды в Дунае до рекордного уровня между Сербией и Хорватией образовался сухопутный коридор.