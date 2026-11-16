Зниклі люди та картини за мільйони: скандал на Sotheby's нагадав темну таємницю впливової сім'ї

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's виставлять 12 раніше небачених полотен ван Гога, Сезанна та Моне. Найбільшою проблемою є той факт, що картини належали до приватної колекції аргентинської родини Блак'єр-Арієтта, яка має темне минуле.

Фахівці вказують, що члени цієї заможної сім'ї роками збирали витвори мистецтва, але за ними ховається низка темних справ — від незаконного збагачення до ймовірного сприяння воєнним злочинам. Про це пише The Guardian.

Ззовні родина Блак'єр-Арієтта мала цукрову компанію Ledesma, яка постачала продукцію з цукрової тростини в велику кількість країн. Свою колекцію творів — картини, статуї, рідкісні експонати — тривали в приватному будинку в Буенос-Айресі.

Однак світ і запам'ятав би цю родину колекціонерами, якби не темна сторінка аргентинської історії. Коли в липні 1976 року до влади прийшла військова хунта, то в провінції Жужуй сталася подія, відома як "Ніч затемнення". Тоді місцеві силовики вимкнули світло в кількох районах і почали повальні арешти місцевих громадян.

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Значно пізніше розслідувачі виявили майже 400 імен викрадених осіб, які були діячами профспілки та робітниками компанії Ledesma. Усі сліди вели до Карлоса Педро Блак'єра — голови родини та члена ради акціонерів компанії, проти якого свідчили постраждалі.

Понад сотня осіб казала, що керівництво фірми сприяло хунтистам, надавала техніку та машини для вивозу затриманих. Кілька чоловіків і жінок підтвердили найстрашніше припущення — частину приміщень Ledesma використали як кімнати для утримання та допиту, де людей під тортурами змушували визнавати причетність до змови.

Попри чисельні свідчення, жодного переслідування родина Блак'єр-Арієтта так ніколи і не зазнала. Сам глава сім'ї помер ще 2023 року в 95 років, а згодом — члени роду вирішили продати низку полотен на аукціоні. Це і викликало новий скандал під час підготовки до торгів, адже, на думку фахівців, деякі полотна на торгах можуть бути отримані не зовсім законним шляхом.

"Історія мистецької спадщини родини та їхнє минуле, яке сформували багатство, мають явну суперечність. Водночас публічна позиція аукційного дому вчергове ризикує закарбувати в пам'яті красу шедеврів з колекції, і залишити поза увагою долю десятків безвісти зниклих людей", — резюмує автор матеріалу Джонатан Джонс.

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