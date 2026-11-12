За лаштунками літературної слави: як біографії письменників стають причиною гучних скандалів

Британський письменник Джеральд Мартін опинився у центрі скандалу через свою 753-сторінкову біографію перуанського письменника Маріо Варгаса Льйоси (1936-2025). На тлі цієї історії питання висвітлення всіх аспектів життя відомих авторів завжди має низку проблем — від опису "незручних історій" до судових позовів.

Біографія Льйоси стала предметом суперечок, де навіть топові видавництва вирішили не перекладати її, які не відповідали "редакційним стандартам". Про це йдеться в матеріалі The Sunday Times.

Маріо Варгас Льйоса читає уривок зі свого роману

Журналісти пишуть, що іспанське видавництво Debate відмовилося випускати цю роботу через суперечливі факти у книжці. Головна претензія — спосіб зображення письменника, де він поставав суперечливою політичною й особистою фігурою.

Пан Мартін у своїй роботі прямо розкритикував Льйосу за "розворот управо", підтримку президента Аргентини Хав'єра Мілея та ексглави Бразилії Жаїра Болсонару. Та найбільше критики автору дісталося за висвітлення приватного життя автора — його стосунки та романи, а також зв'язок з іспанськими політичними елітами.

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У статті ЗМІ вказано, що це — не перший випадок, коли біографії стають предметом шквалу критики та суперечок. Схожі історії були з життєписами Філіпа Рота, Джуді Блум, Джона ле Карре, Джефрі Мейсона та В.С. Найпола.

В тексті відзначається, що біографія завжди є "документальним дослідженням", але в ній є низка чуттєвих точок про пам'ять, приватне життя та політичні погляди. Через це існує ризик спрощення або розкриття того, що "може зруйнувати міф чи образ" досліджуваних письменників.

Інтерв'ю Маріо Варгаса Льйоси 1989 року для програми "60 хвилин"

Тому біографи, як пише ЗМІ, опиняються в дуже скрутному становищі — треба зобразити автора, його досягнення, помилки, слабкості, суперечливі моменти. Водночас самі автори, їхні родини та спадкоємці, видавництва та читачі стараються зберегти "відповідний образ", але тоді письменники набувають "імунітету від критики", яке не означає права контролювати достовірність історичної пам'яті.

"Часто вони (автори, родини, видавництва — ред.) не можуть погодитися з такими інтерпретаціями подій в біографії. Тому просять вилучити окремі епізоди чи навіть подати до суду на публікацію. В результаті чого біографія перестає бути літературним жанром, а полем битви за те, якою має чи повинна лишитися людина в очах історії", — йдеться в матеріалі британського видання.

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Згодом стало відомо, яким було життя легендарної Одрі Гепберн без глянцю. В житті акторки були доволі складні моменти біографії — від скандалів і зрад до проблем на знімальному майданчику.