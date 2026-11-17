Прах гватемальского писателя и дипломата Мигеля Анхеля Астуриаса вернулся на родину спустя 52 года после смерти писателя. Лауреат Нобелевской премии по литературе считается одним из классиков "магического реализма".

Урну с его прахом поместили в землю, взятую из разных уголков Гватемалы, в культурном центре, названном в его честь в городе Гватемала. Об этом сообщает BBC.

"Могу сказать тебе, старик, что ты с нами, ты на своей родине, будешь спать под собственным небом", — сказал во время церемонии сын писателя, которого тоже зовут Мигель Анхель Астуриас.

На церемонии похорон в воскресенье сын выдающегося деятеля сказал, что его отец "всегда хотел быть в Гватемале", но "политические условия не позволяли ему этого". Семья согласилась перевезти прах с парижского кладбища в Гватемалу только после избрания нынешнего прогрессивного президента Гватемалы Бернардо Аревало в 2023 году.

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Сам президент Гватемалы назвал Астуриаса "нашим голосом в мире". Он добавил, что писатель и дипломат "заслуживал вечного покоя на той земле, которую он описывал и переосмысливал в своих произведениях".

Кто такой Мигель Анхель Астуриас: подробности о творчестве и биографии

Гватемальский писатель родился в 1899 году и впервые переехал в Париж в 1920-х годах, чтобы изучать этнологию. Под влиянием сюрреалистов он написал свою первую значительную работу — "Легенды Гватемалы", сборник легенд майяского происхождения и мифологических рассказов, находясь во Франции.

Следующие произведения, такие как роман 1946 года "Президент и его трилогия о бананах", осуждали ужасы диктатуры в Латинской Америке и эксплуатацию коренных рабочих на банановых плантациях.

Самым известным романом писателя стал роман "Люди из кукурузы", опубликованный в 1949 году, в котором исследуется борьба коренных общин на фоне стремительных перемен и модернизации окружающего мира. Сам автор долгое время занимал несколько дипломатических должностей в Центральной и Южной Америке и продолжал писать.

Рецензия на роман "Люди из кукурузы" Михеля Анхеля Астуриаса

Но когда в 1954 году демократически избранный президент Гватемалы Якобо Арбенс Гусман был свергнут в результате проамериканского переворота, Астуриаса лишили должностей и гражданства. Его книги оказались под запретом, а сам писатель эмигрировал в Аргентину и Чили, а впоследствии — во Францию и Испанию.

Именно в условиях изгнания и эмиграции его литературные произведения стали известны миру, поэтому в 1967 году он получил Нобелевскую премию по литературе "за яркие литературные достижения, глубоко укорененные в национальных чертах и традициях индейских народов Латинской Америки".

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