У пользователей PlayStation Network возникли массовые проблемы с авторизацией за несколько часов до официального выхода Grand Theft Auto VI. Однако у издателей есть и другая проблема: те, кто успел поиграть, очень недовольны и призывают других подать заявку на возврат средств за игру.

По информации ресурса AltChar, о проблемах сообщают пользователи PlayStation Network, которые не могут войти в свои учетные записи. Некоторые геймеры получают сообщения о перегрузке сервисов. По данным Downdetector, количество жалоб резко возросло вечером 18 ноября и достигло примерно 876 сообщений за короткий промежуток времени.

Sony также не объяснила причину возникших проблем. В качестве одной из возможных причин называют резкое увеличение числа пользователей накануне запуска GTA VI.

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За что геймеры критикуют высокие оценки GTA VI

Между тем первые рецензии на GTA VI вызвали дискуссии в игровом сообществе. Несмотря на почти единодушные высокие оценки профессиональных критиков, часть пользователей считает, что ажиотаж вокруг игры стал чрезмерным.

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Как пишет The National, на игровых форумах появились комментарии о чрезмерно восторженной реакции обозревателей. Некоторые геймеры ставят под сомнение практически единодушные положительные оценки и считают, что ожидания от релиза были искусственно завышены.

По данным Metacritic, средняя оценка GTA VI от профессиональных обозревателей достигла 99 из 100 баллов, которые игроки считают завышенными и предвзятыми. Среди тех, кто поставил максимальную оценку, — IGN (10/10), GameSpot (10/10), Eurogamer (5/5), The Guardian (5/5) и VGC (5/5).

Те, кто успел поиграть, отметили действительно красивую, почти кинематографическую графику. И это всё.

Игру критикуют за невыразительный сюжет, отсутствие характера у главного героя, слишком здоровый образ жизни, который не вписывается во вселенную всех частей игры.

Например, классические романы с "женщинами низкой социальной ответственности" уже невозможны, чтобы не обидеть девушку. Украсть машину у соседа тоже нельзя.

Стрелять по протестующим или посетителям клубов — нельзя (цензура на массовые расстрелы). Также можно управлять Боингом, но врезаться в небоскребы — нет. Самолёт, вопреки всем законам физики, просто падает на землю невредимым (цензура в связи с событиями 11 сентября). Зачем вообще было давать возможность управлять самолётом в таком случае?

Много времени уделено обустройству дома, прямо как в "The Sims". Диалоги персонажей невыразительны, а темп сюжета слишком медленный, к тому же много ненужных кат-сцен.

Фото: Скриншот

Технических "косяков" тоже много. Даже на PlayStation 5 Pro игра не выдает более 30 кадров в секунду! Герой часто проваливается сквозь текстуры, боевые сцены нечеткие, локации могут загружаться лишь частично.

Некоторые стримеры призывают даже подать заявку на возврат денег за игру. Многие признали, что зря потратили первые два часа на игру, и просто вернулись к проверенной временем GTA V.

Как ранее писал Фокус, Rockstar Games столкнулась с масштабной утечкой материалов по GTA VI: хакеры начали публиковать видео с игровым процессом ещё до официального релиза. В сети появились кадры с персонажами и игровыми механиками.

Кроме того, Фокус сообщал, что выпуск GTA VI может обойтись экономике США примерно в миллиард долларов из-за того, что часть геймеров планирует брать отпуск или выходные, чтобы поиграть в новинку.