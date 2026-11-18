У користувачів PlayStation Network виникли масові проблеми з авторизацією за кілька годин до офіційного виходу Grand Theft Auto VI. Проте у видавців є й інша проблема: ті, хто встиг пограти, дуже незадоволені й закликають інших подати заявку на повернення коштів за гру.

За повідомленням ресурсу AltChar, про проблеми повідомляють користувачі PlayStation Network, які не можуть увійти до своїх облікових записів. Деякі геймери отримують повідомлення про перевантаження сервісів. За даними Downdetector, кількість скарг різко зросла ввечері 18 листопада та сягнула приблизно 876 повідомлень за короткий проміжок часу.

Sony також не пояснила причину проблем. Однією з можливих причин називають різке збільшення кількості користувачів напередодні запуску GTA VI.

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За що геймери критикують високі оцінки GTA VI

Тим часом перші рецензії на GTA VI викликали дискусії серед ігрової спільноти. Попри майже одностайно високі оцінки професійних критиків, частина користувачів вважає, що ажіотаж навколо гри став надмірним.

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Як пише The National, на ігрових форумах з'явилися коментарі про надто захоплену реакцію оглядачів. Деякі геймери ставлять під сумнів практично одностайні схвальні оцінки та вважають, що очікування від релізу штучно завищили.

За даними Metacritic, середня оцінка GTA VI від професійних оглядачів сягнула 99 зі 100 балів, які гравці вважають накрученими та упередженими. Серед тих, хто виставив максимальну оцінку, — IGN (10/10), GameSpot (10/10), Eurogamer (5/5), The Guardian (5/5) та VGC (5/5).

Ті, хто встиг пограти, відмітили дійсно красиву, майже кінематографічну графіку. І це все.

Гру критикують за невиразний сюжет, відсутність характеру у головного персонажу, занадто здоровий спосіб життя, що не вписується в лор всіх частин гри.

Наприклад, класичні інтрижки з "жінками низької соціальної відповідальності" вже неможливі, щоб не образилась дівчина. Красти машину у сусіда теж не можна.

Стріляти по протестантах чи відвідувачах клубів — зась (цензура на масшутінг). Також можна керувати Боінгом, але врізатись у хмарочоси — ні. Літак попри всі закони фізики просто падає на землю неушкодженим (цензура на події 11 вересня). Навіщо взагалі було давати можливість керувати літаком в такому разі?

Багато часу приділено облаштуванню будинку, прямо як у The Sims. Діалоги персонажів невиразні, а темп сюжетів занадто повільний і багато непотрібних катсцен.

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Технічних "косяків" теж багато. Навіть на PlayStation 5 Pro гра не видає понад 30 кадрів в секунду! Герой часто провалюється крізь текстури, бойовка невиразна, локації можуть завантажуватись лише частково.

Деякі стрімери закликають навіть подати заявку на повернення грошей за гру. Багато хто визнав, що витратив перші дві години гри дарма і просто почав ще раз грати у перевірену часом GTA V.

Як раніше писав Фокус, Rockstar Games зіткнулася з масштабним витоком матеріалів GTA VI: хакери почали публікувати відео з ігровим процесом ще до офіційного релізу. У мережі з'явилися кадри з персонажами та ігровими механіками.

Також Фокус повідомляв, що вихід GTA VI може обійтися економіці США приблизно в мільярд доларів через те, що частина геймерів планує брати відпустки або вихідні, щоб пограти в новинку.