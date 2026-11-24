Австрийский новеллист Стефан Цвейг (1881–1942) — один из самых выдающихся новеллистов своего поколения, в произведениях которого поднимаются вопросы чувств, одиночества и ценности человека. В преддверии предстоящей годовщины со дня рождения автора Фокус представляет подборку малоизвестных цитат из творчества писателя, в которых он метко и взвешенно говорит о важном.

Биография Стефана Цвейга полна разнообразия, в котором автор прошел путь поиска собственной идентичности, выбора и осознания последствий как таковых. В своих новеллах и стихах автор старался с помощью внешне простого и понятного языка раскрыть вещи, о которых принято молчать или не говорить вслух.

Писатель всегда вызывал у критиков полярные мнения — одни считали его суховатый, лаконичный и простой стиль письма честным и откровенным, тогда как другие критиковали его за недостаток образности, формализм и привязку к чрезмерной реальности.

В своих письмах и текстах сам Цвейг откровенно писал о своих мыслях, чувствах и одиночестве. Переживая тяжёлые времена эмиграции и покинутости, он не смог преодолеть чувство одиночества, что и привело к трагическому финалу в Бразилии в 1942 году.

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Несмотря на это, автор новеллы очень точно показал, на что стоит обратить внимание в чувствах и природе сомнений. О метких словах художника — в следующей главе.

Подборка цитат из произведений Цвейга о чувствах и одиночестве

"Никто не исчезает из жизни тех, кто его любит. Любовь — это вечное присутствие";

"Кто любит любовь, тот не хочет отказываться от её страданий. То, что вас смущает, именно и связывает меня с вами";

"Я люблю ту первую робкую нежность, в которой ещё наполовину вопрос, а наполовину — доверие";

"Только страсть, достигающая собственной бездны, способна зажечь твою самую глубокую сущность. Только тот, кто полностью теряет себя, обретает самого себя";

"Каждая форма любви, даже самая смехотворная и невероятная, — это чья-то человеческая судьба, и даже равнодушие может оказаться виновным перед любовью";

"Безнадёжно обречённым остаётся тот, кого любят без взаимности, ведь мера и предел этой страсти уже не зависят от нас самих, а находятся за пределами наших сил";

"Человеку всё-таки нужна точка опоры, откуда он отправляется в путь и куда снова и снова возвращается";

"Силу любви всегда неправильно оценивают, если судят только по поводу, который её вызвал, а не по внутреннему напряжению, предшествовавшему ей, за той пустой, тёмной бездной разочарования и одиночества, которая предшествует всем великим событиям сердца".

"Тот, кто однажды обрёл самого себя, уже не сможет ничего потерять в этой жизни".

Ранее Фокус рассказывал о философии "быть человеком" в романе "Планета людей" Антуана де Сент-Экзюпери. Текст французского писателя-авиатора полон образов, важных мыслей и деталей, на которые стоит обратить внимание.

Впоследствии стали известны культовые цитаты из произведений Леся Подервянского. В этом году украинскому художнику и творцу исполняется 74 года, а его творчество стало одной из вех в истории украинской литературы.