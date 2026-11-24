Австрійський новеліст Стефан Цвейг (1881-1942) є одним з найнепересічніших новелістів свого покоління, в текстах якого порушуються питання почуттів, самотності та цінності людини. Фокус розповість до прийдешньої річниці з дня народження автора добірку маловідомих цитат із творчості письменника, де він влучно та виважено говорить про важливе.

Біографія Стефана Цвейга сповнена різноманіття, в якому автор пройшов шлях пошуку власної ідентичності, вибору та розуміння наслідків як таких. У своїх новелах і віршах автор старався ззовні простою та зрозумілою мовою розкрити речі, про які прийнято мовчати або не говорити вголос.

Письменник завжди викликав у критиків полярні думки — одні вважали його сухуватий, лаконічний та простий стиль письма чесним і відвертим, тоді як другі — критикували за недостатність образності, формалізм і прив'язку до надмірної реальності.

У своїх листах і текстах сам Цвейг відверто писав про власні думки, відчуття та самотність. Переживаючи важкі часи еміграції та покинутості, він не зміг подолати відчуття полишеності, що й призвело до трагічного фіналу в Бразилії 1942 року.

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Попри те, новеліст дуже влучно показав, на що варто звернути в почуттях і природі сумнівів. Про влучні слова митця — в наступному розділі.

Добірка цитат з робіт Цвейга про почуття та самотність

"Ніхто не зникає з життя тих, хто його любить. Любов — це вічна присутність";

"Хто любить любов, той не хоче відмовлятися від її страждань. Те, що вас бентежить, саме й поєднує мене з вами";

"Я люблю ту першу несміливу ніжність, у якій ще наполовину запитання, а наполовину — довіра";

"Лише пристрасть, яка сягає власної безодні, здатна запалити твою найглибшу сутність. Лише той, хто цілковито втрачає себе, знаходить самого себе";

"Кожна форма любові, навіть найсміховинніша та найнеймовірніша, є чиєюсь людською долею, і навіть байдужість може завинити перед любов'ю";

"Безнадійно приреченим залишається той, кого люблять без взаємності, адже міра та межа цієї пристрасті вже не залежать від нас самих, а перебувають поза межами наших сил";

"Людині все-таки потрібна стійка точка, звідки вона вирушає в дорогу і куди знову та знову повертається";

"Силу любові завше неправильно оцінюють, якщо судять лише за приводом, який її викликав, а не за внутрішньою напругою, що передувала їй, за тією порожньою, темною безоднею розчарування й самотності, яка лежить поперед усіх великих подій серця".

"Той, хто одного разу знайшов сам себе, вже не зможе нічого втратити в цім житті".

Раніше Фокус повідомляв про філософію "бути людиною" у романі "Планета людей" Антуана де Сент-Екзюпері. Текст французького письменника-авіатора сповнений візій, важливих думок і деталей, які варто взяти до уваги.

Згодом стало відомо про культові цитати з робіт Леся Подерв'янського. Цього року українську художнику та митцю виповнюється 74 роки, а його творчість стала однією з віхових в історії української літератури.