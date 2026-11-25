На протяжении многих лет Россия в различных формах государственности (от империи до федерации) продолжает распространять нарративы о "великой русской литературе". Этот феномен до сих пор оказывает влияние как на западных авторов, так и на рядовых читателей. Сегодня Фокус проанализирует действия россиян по продвижению собственной литературы в мире, а также рассмотрит, существуют ли способы противодействовать этому.

С началом полномасштабной агрессии РФ против Украины 24 февраля 2022 года Москва окончательно сбросила овечью шкуру, под которой скрывалась волчий оскал, и в очередной раз, под звуки взрывов и обстрелов, начала уничтожать все проявления украинской культуры — от живописи и памятников до художественной литературы и учебников. Согласно международному гуманитарному праву, все подобные действия имеют прямые признаки культурного геноцида, о котором говорит заместитель министра культуры Украины Богдана Лаюк, но в то же время — западные читатели и писатели до сих пор продолжают одобрительно отзываться о российской литературе (да и культуре в целом).

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Сами читатели западного мира буквально игнорируют прямую связь между политикой и культурой самой России, которая даже не особо это скрывает, а они — то ли делают вид, что не видят буквально очевидного, то ли пребывают в собственной самодовольной иллюзии блаженства. На фоне этого контраста — "война где-то там, далеко в Украине, а не здесь" с точки зрения обывателя — украинцам приходится наблюдать, как оккупанты буквально уничтожают сотни тысяч тиражей ракетно-дроновыми ударами, а на оккупированных территориях все украинские литературные фонды изымают и сжигают, а вместо этого — насаждают собственные имперские нарративы с помощью культурной "промывки мозгов", в том числе и через литературу.

Об исторических истоках и корнях поступков россиян много говорили различные писатели, философы и мыслители. Однако в этом тексте мы рассмотрим вопрос о том, как именно сейчас выглядит Soft power (мягкая сила — ред.) в контексте продвижения РФ собственной литературы и нарративов, который звучит следующим образом — как российская литература обрела "универсальный" статус и почему ее имперский контекст остается на периферии внимания.

Кто в настоящее время финансирует и продвигает русскую литературу на Западе

На протяжении длительного времени продвижение собственной литературы со стороны РФ преследовало не только цель культурного диалога, но это было, является и будет продолжением прямой государственной политики. В настоящее время главными учреждениями "культурной дипломатии" России являются такие организации, как фонд "Русский мир", "Россотрудничество", "Институт перевода" и "Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова".

В своих материалах Украинский институт (Ukrainian Institute) тщательно изучает финансирование, структуру, публичные заявления и связи руководителей учреждений с российскими государственными властями. Все упомянутые объединения открыто и прямо заявляют в своих уставных документах о продвижении российской культурной повестки дня в странах Запада.

В качестве наглядного примера следует отметить исследование Сары Гир, которая еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обнаружила, что большая часть русской художественной прозы (более 100 российских романов, изданных с 2011 по 2022 год) получила прямое финансирование от "Института перевода", имеющего прямые связи с российским государством.

В целом РФ щедро выделяет средства на поддержку этой деятельности в западных странах, поскольку еще одно исследование IFA External Cultural Policy Monitor показывает, что только чистый бюджет фонда "Русский мир" составляет более 11 млн евро, а в течение 2016–2020 годов на счета учреждения ежегодно поступало около 6 млн евро пожертвований от лиц частного характера.

Несмотря на войну, РФ не прекращает финансировать собственные культурные проекты. По открытым данным удалось подсчитать, что на всю культуру и кинематографию за последние три года будет выделено в общей сложности 808,35 млрд рублей (почти 448 млрд грн), на продвижение русского языка за рубежом — 5,63 млрд рублей (более 3,1 млрд грн), а на переводы и продвижение художественной литературы — почти 191 млрд рублей (105 млрд грн).

Например, во Франции бюджет программы "Культурная дипломатия и влияние" на 2025–2027 годы составит 1,839 млрд евро (около 92 млрд грн), Германия выделила на деятельность Goethe-Institut на 2025–2026 годы — около 462 млн евро (около 23 млрд грн), а Великобритания профинансировала фонд British Council на период 2025–2028 годов на сумму 508,5 млн фунтов (почти 31 млрд грн).

В совокупности это составляет в эквиваленте — 144,2 млрд грн, тогда как на литературу за три года РФ выделит на порядок больше. Такой масштаб и разрыв в цифрах наглядно свидетельствуют о том, что Москва уделяет большое внимание вопросу продвижения собственной литературы — не только классики, но и современных произведений.

Поэтому возникает следующий вопрос, о котором стоит поговорить: благодаря чему и как русская литература настолько прочно вошла и укоренилась в сознании западных читателей и писателей.

Дьявол кроется в деталях: нарративы и идеологемы в литературе РФ

Секрет Полишинеля заключается в том, что все российские учреждения и фонды, занимающиеся литературой (классикой XIX века, или, как назвал ее украинский поэт и писатель Евгений Маланюк — "Толстоевский"), прямо и откровенно пишут, что Москва прямо рассматривает культуру как инструмент влияния внешней политики. Буквально и прямо возникает риторический вопрос — "а куда они смотрят, читали ли программные документы и действительно ли они туда смотрели, а не пошли за длинным рублем?".

Исследователь Кристиан Ноак в своей работе "Политика русского языка за пределами России" описывает всю схему того, как происходит продвижение русской литературы через язык и институты, а к продвижению литературы (как одного из инструментов распространения) привлекаются не только государственные учреждения, но и университеты с кафедрами славистики (на практике — преимущественно русская славистика), образовательные организации, языковые курсы, культурные центры ("Русский дом", "Русский центр" и т. п.), а также интеллектуалы и писатели.

Это наводит на логичную мысль, что западная традиция буквально и зачастую определяет литературу как пространство свободы от государства. Благодаря этому в представлении западного читателя, живущего в традиции эстетической автономии, произведение начинает существовать вне биографии писателей, где "белые пятна" жизнеописания либо затмеваются "величием произведений", либо, что еще хуже — идеально вписываются в мировоззрение читателя из страны, которая сама имела имперские или колониальные устремления (например, Великобритания, Франция, Германия и даже США, которые, несмотря на демократию, переживали эпохи рабства и сегрегации). Именно на этом противостоянии и играет русская литература — культурная политика Москвы в продвижении литературы системно демонстрирует свое присутствие, причем автора текста фактически "вырывают" из политического контекста, о чем очень метко упоминает исследовательница Эва Томпсон в работе "Трубадуры империи: русская литература и колониализм".

Добавьте к этому классический канон русской литературы (Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Тургенев и другие), которые становятся авторами "универсальных сюжетов" (о вине, вере, смерти, морали и человеке), а не трубадурами России, ее режима и политики. Так у западного читателя и складывается экспортный образ "особой цивилизации", обладающей собственной "душой", "более запутанной моралью" и способностью видеть мир за пределами западного рационализма. Но в этом и кроется "дьявол", ведь, как показывают дневники, мемуары и исследования как собственно российских, так и западных литературоведов, сами российские авторы фактически и буквально ненавидели западный мир — они проклинали его, ненавидели, воровали идеи для своих текстов и желали его уничтожения; и это несмотря на то, что все блага и комфорт были в Европе, в которой многие из российских литераторов бывали и даже жили.

Сложив все воедино, теперь становится понятно, как это работает и почему до сих пор обладает такой безумной и разрушительной эффективностью. Исследовательница Сьюзан Лейтон в работе "Russian Literature and Empire" изучала и показывала, как именно русская литература XIX века, во времена Пушкина и Толстого, оправдывала имперскую экспансию, сформировала искаженный образ покоренных народов и способствовала фактическому конструированию российской национальной идентичности. Так она и оставалась в литературе Российской империи, СССР и Российской Федерации в различных формах и интерпретациях на протяжении почти двух столетий, так и не пройдя через призму постколониальных исследований и работ.

И так продолжалось почти два столетия, пока 24 февраля 2022 года, пожалуй, впервые не встал буквально вопрос: чем же на самом деле была и является российская литература сегодня? Об этом — в следующей части текста.

24 февраля изменило все: как теперь Запад смотрит на проблему литературы РФ

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину перед западными исследователями встал вопрос о пересмотре многолетних постулатов работы с российским наследием. Ряд западных издательств отказался от российского государственного финансирования переводов, а количество переведенных романов сократилось до восьми в год (до 2022 года стабильно составляло от 15 до 25). Однако российские произведения по-прежнему находятся на полках, а тексты классиков остаются в программах университетов, на полках книжных магазинов и в издательских каталогах.

Не следует забывать, что современные российские писатели тоже не исчезли из публичного пространства. Несмотря на разные варианты поведения (эмиграция, антивоенная риторика в РФ, поддержка режима и молчание), украинские и некоторые западные интеллектуалы прямо говорят о недоверии из-за "проскальзывания" имперских нарративов в выступлениях и новых работах. Война РФ против Украины фактически поставила вопрос о том, как дальше понимать российский канон и где заканчивается текст, а начинается имперскость и будущие агрессии, ведь, как сказал украинский философ Вахтанг Кебуладзе, "за Газмановым идут российские танки".

Более того — украинские и проукраинские деятели часто пытаются вести дискуссии с западными коллегами о бойкоте российских государственных фондов и учреждений, а также лиц, связанных с российскими политическими элитами, но на Западе до сих пор разделяют исторический и политический контексты, которые якобы можно разделить для изучения (что в данном случае является не чем иным, как критической ошибкой в восприятии проблемы).

Кроме того, сама Москва не прекратила полностью деятельность своих центров и учреждений с началом агрессии против Украины. Более того, приведенные цифры свидетельствуют о наращивании усилий, направленных на возрождение интереса к российской литературе и культуре в целом, а показательным примером стало возвращение РФ на Биеннале-2026 в Венеции после четырехлетнего перерыва.

Однако ряд стран, институтов, университетов и деятелей культуры активно противодействует попыткам Москвы вернуться к исходным позициям и сохранить прежние нарративы. Это означает, что нужно и дальше использовать мифологические образы о "великой литературе" и "великой русской культуре" в качестве оружия массового поражения, на которое клюнут "полезные идиоты" (как их видят и считают в Москве).

Поэтому начало полномасштабной агрессии РФ против Украины не вытеснит полностью русскую литературу из мирового культурного пространства. На Западе долгое время откровенно игнорировали московский нарратив о "великой русской литературе", сформировавшийся на основе симбиоза текстов авторов, имперского видения России, государственного и частного финансирования, а также огромного институционального преимущества.

Теперь эту дилемму между имперским нарративом и реальностью должны решить для себя западные читатели и писатели, которые будут читать или говорить о классической или современной русской литературе. В то же время они должны понимать: Кремль не побрезгует использовать их для продвижения собственных представлений, а значит — подкладывает мину замедленного действия, которая благодаря некритическому восприятию литературы (и, в более широком смысле, российской культуры) даст РФ мотив и повод оправдать собственные имперские амбиции.

Амбиции, которые из-за войны, развязанной Россией, уже принесли украинскому народу чрезвычайно тяжелые и болезненные потери — миллионы книг и авторов, литературное наследия и культура, а главное — людей. Поэтому Западу еще есть над чем задуматься, пока действительно не стало слишком поздно, хотя об этом его неоднократно предупреждали, но все призывы к здравому смыслу считались выдумками Кассандры.