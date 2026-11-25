Протягом багатьох років Росія у її різних формах державності (від імперії до федерації) продовжує ширити наративи про "велику російську літературу". Цей феномен досі має вплив як серед західних авторів, так і пересічних читачів. Сьогодні Фокус проведе анатомію дій росіян з просування власної літератури у світі, а також чи є цьому способи протидіяти.

З початком повномасштабної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року, Москва остаточно зняла овечу шкуру, під якою ховався вовчий вищир, і почала вчергове під звуки вибухів і обстрілів знищувати всі прояви української культури — від живопису та пам'ятників до художньої літератури та підручників. За міжнародним гуманітарним правом усі подібні дії мають прямі ознаки культурного геноциду, про який говорить заступниця міністерки культури України Богдана Лаюк, але водночас — західні читачі та письменники досі продовжують схвального відгукуватися про російську літературу (та й культуру загалом).

Самі читачі західного світу буквально ігнорують прямий зв'язок між політикою та культурою самої Росії, яка навіть не особливо то й приховує цього, а вони — чи то вдають, що не бачать буквально очевидне, чи перебувають у власній самозадоволеній ілюзії блаженства. На цьому контрасті "війни десь там далеко в Україні, а не тут" з точки зору обивателя, українцям доводиться бачити, як окупанти буквально знищують сотні тисяч тиражів ракетно-дроновими ударами, а на окупованих територіях усі українські літературні фонди вилучають та спалюють, а натомість — насаджують власні імперські наративи за допомогою культурної "промивки мізків", зокрема і через літературу.

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Про історичні витоки та коріння дій росіян сказано було багато різними письменниками, філософами та мислителями. Однак в цьому тексті підійдемо до питання про те, як саме зараз виглядає Soft power (м'яка сила — ред.) у питанні просування РФ власної літератури та наративів у контексті, який звучить наступним чином — як російська література отримала "універсальний" статус і чому її імперський контекст залишається на периферії уваги.

Хто фінансує і просуває нині російську літературу на Заході

Протягом тривалого часу просування власної літератури з боку РФ мала не тільки намір культурного діалогу, але й була, є і залишатиметься продовженням прямої державної політики. Нині головними установами "культурної дипломатії" Росії є такі установи як фонд "Русский мир", "Россотрудничество", "Институт перевода" та "Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова".

У своїх матеріалах Український інститут (Ukrainian Institute) ретельно вивчає фінансування, структуру, публічні заяви та зв'язки очільників установ із російською державною владою. Всі згадані об'єднання відверто та прямо пишуть в своїх статутних документах про просування російського культурного порядку денного в країнах Заходу.

Показовим прикладом слід відзначити дослідження Сари Ґір, яка до початку повномасштабного вторгнення РФ до України виявила, що більшість російської художньої прози (понад 100 російських романів, видані з 2011 до 2022 року) отримали пряме фінансування від "Института перевода", який має прямі зв'язки з російською державою.

Загалом РФ щедро виділяє кошти на підтримку цієї справи в західних країнах, бо ще одне дослідження від IFA External Cultural Policy Monitor вказує, що тільки чистий бюджет фонда "Русский мир" складає понад 11 млн євро, а протягом 2016-2020 років на рахунки установи щорічно надходило близько 6 млн євро.

Попри війну РФ не припиняє фінансувати власні культурні проєкти. За відкритими даними вдалося підрахувати, що на всю культуру та кінематографію буде виділено сукупно 808,35 млрд рублів (майже 448 млрд. грн), на просування російської мови закордоном — 5,63 млрд руб (понад 3,1 млрд грн), а на переклади та просування худлітератури — майже 191 млрд руб (105 млрд грн).

До прикладу, у Франції програма "Культурна дипломатія та вплив" матиме бюджет на 2025-2027 роки 1,839 млрд євро (близько 92 млрд грн), Німеччина виділила на діяльність Goethe-Institut zf 2025-2026 роки — близько 462 млн євро (близько 23 млрд грн), а Велика Британія профінансувала фонд British Council на період 2025-2028 на суму в 508,5 млн фунтів (майже 31 млрд грн).

Сукупно виходить у еквіваленті — 144,2 млрд грн, тоді лише як на літературу за три роки РФ виділить на порядок більше. Подібний масштаб і розрив цифр наочно свідчить, що Москва сильно опікується питанням просування власної літератури — не тільки класики, але й сучасних творів теж.

Тому виникає наступне питання, про яке слід поговорити — завдяки чому і як російська література настільки сильно проникла та перебуває в свідомості західних читачів і письменників.

Диявол криється в деталях: наративи та ідеологеми в літературі РФ

Секрет Полішинеля полягає в тому, всі російські установи та фонди, які працюють з літературою (класикою 19 сторіччя, або як влучно їй придумав назву український поет і письменник Євген Маланюк — "Толстоєвський"), прямо та відверто пишуть, що Москва прямо розглядає культуру як інструмент впливу зовнішньої політики. Буквально та прямо, і тут виникає риторичне питання — "а куди вони дивляться, читали програмові документи і чи справді туди дивилися, а не пішли за довгим рубльом?".

Дослідник Крістіан Ноак у своїй роботі "Політика російської мови поза Росією" вказує всю схему, як працює просування російської літератури через мову й інститути, а до просування літератури (як одного з інструментів поширення) долучаються не тільки держустанови, але й університети з кафедрами славістики (на практиці — переважно російська славістика), освітні організації, мовні курси, культурні центри (Русский дом, Русский центр тощо), а також інтелектуалів з письменниками.

Це наводить на логічну думку, що західна традиція буквально та часто визначає літературу як простір свободи від держави. Завдяки цьому в уявленні західного читача, який живе в традиції естетичної автономії, твір починає перебувати поза біографією митця, де "білі плями" життєпису або затінені "величчю робіт", або ще гірше — ідеально лягають у канву читача з країни, яка сама мала імперські або колоніальні поклики (наприклад, Велика Британія, Франція, Німеччина і навіть США, яка попри демократію мала часи рабства та сегрегації). Тут російська література і грає на цьому протистоянні — культурна політика Москви в просуванні літератури системно показує свою присутність, де автора тексту фактично "виривають" з політичного контексту, про що дуже влучно згадує дослідниця Ева Томпсон у роботі "Трубадури імперії: російська література та колоніалізм".

Додайте до цього класичний канон російської літератури (Толстой, Достоєвський, Пушкін, Лєрмонтов, Тургєнєв та інші), які стають авторами "універсальних сюжетів" (про провину, віру, смерть, мораль та людину), а не трубадурами Росії, її режиму та політики. Так у західного читача і складається експортний образ "особливої цивілізації", яка має власну "душу", "заплутанішу мораль" та здатність бачити світ за межами західного раціоналізму. Але і криється "диявол", адже як показують щоденники, мемуари та дослідження як власне російських, так і власне західних літературознавців, сам російські авторки фактично та буквально ненавиділи Західний світ — вони його проклинали, ненавиділи, крали ідеї для текстів та бажали його знищення; і це попри те, що всі блага та комфорт були в Європі, в якій багато хто з російських літераторів бував і навіть жив.

Склавши усе докупи, тепер є усвідомлення того, як це працює та чому досі має таку шалену та руйнівну ефективність. Дослідниця Сьюзен Лейтон у тексті "Russian Literature and Empire" вивчала та показувала, як саме російська література 19 сторіччя, за часів Пушкіна та Толстого, виправдовувала імперську експансію, сформувала викривлений образ підкорених народів і сприяла фактичному конструюванню російської національної ідентичності. Так вона і лишалася в літературі Російської імперії, СРСР та Російської федерації в різних формах та інтерпретаціях пройшла майже два сторіччя, так і не пройшовши оптику постколоніальних студій та робіт.

І так тривало майже два сторіччя, аж допоки з 24 лютого 2022 року чи не вперше постало буквально питання — що ж насправді була і є російська література нині? Про це — в наступній частині тексту.

24 лютого змінило все: як тепер Захід дивиться на проблему літератури РФ

З початком повномасштабного вторгнення перед західними дослідниками постало питання перегляду багаторічних постулатів роботи з російською спадщиною. Низка західних видавництв відмовилися від російського державного фінансування перекладів, а кількість перекладених романів впала до восьми на рік (до 2022 року стабільно було від 15 до 25). Однак російські твори досі перебувають на полицях, а тексти класиків залишаються в програмах університетів, на полицях книгарень та видавничихи каталогах.

Не слід забувати, що сучасні російські письменники теж не зникли з публічного простору. Попри різний вибір (еміграція, антивоєнна риторика в РФ, підтримка режиму та мовчання), українські та деякі західні інтелектуали говорять прямо про недовіру через "проскакування" імперських наративів у виступах і нових роботах. Війна РФ проти України фактично поставила питання про те, як далі розуміти російський канон і де завершується текст, а починається імперськість і майбутні агресії, адже, як сказав український філософ Вахтанг Кебуладзе, "за Газмановим приходять російські танки".

Ба більше — українські та проукраїнські діячі часто намагаються вести дискусії з вестернами про бойкот російських держфондів і установ, а також афілійованих осіб з російськими політичними елітами, але на Заході досі відділяють історичний та політичний контексти, які начебто можна відділити для вивчення (що є в цьому випадку не інакше як критичною помилкою сприйняття проблеми).

Крім того, сама Москва не згорнула повністю діяльності своїх центрів і закладів з початком агресії проти України. Ба більше, вказані цифри говорять про нарощування зусиль, аби повернути інтерес до російської літератури та культури загалом, де показовим став випадок повернення РФ до Бієнале-2026 в Венеції після чотирирічної паузи.

Та низка країн, інститутів, університетів і діячів культури активно протидіє спробам Москви повернутися на вихідні позиції та залишити в силі наративи. Це значить, що треба і далі користуватися міфологемами про "велику літературу" та "велику російську культуру" як зброєю масового ураження, на яку клюнуть "корисні ідіоти" (як їх бачать та вважають у Москві).

Тому початок повномасштабної агресії РФ проти України не викине повністю російську літературу зі світового культурного простору. На Заході тривалий час та відверто ігнорували московський наратив про "велику російську літературу", який сформувався на основі симбіозу текстів авторів, імперській візії Росії, державному та приватному фінансуванню та величезній інституційній перевазі.

Тепер цю дилему між імперським наративом і дійсністю мають для себе вирішити західні читачі та письменники, які читатимуть чи говоритимуть про класичну чи сучасну російську літературу. Водночас вони мають розуміти: Кремль не погребує використати їх для просування власних візій, а значить — підкладає міну уповільненої дії, яка завдяки некритичному сприйняттю літератури (та ширше кажучи — російської культури) дасть РФ мотив і намір виправдати власні імперські амбіції.

Амбіції, які для українського народу через війну Росії уже принесли надзвичайно важкі та болісні втрати мільйонів книжок і авторів, літературної спадщини та культури, а найголовніше — людей. Тож Заходу є ще над чим задуматися, допоки справді не стало занадто пізно, коли про це його неодноразово попереджали, але всі заклики до тверезого розуму вважалися мареннями та вигадками Кассандри.