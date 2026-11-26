Всемирно известное британское автошоу Top Gear возвращается в эфир, а знаменитый повар и коллекционер автомобилей Гордон Рэмзи станет новым ведущим. При этом телеканал раскрыл некоторые детали проекта и рассказал, что ждет зрителей.

Официальный запуск проекта состоится в начале 2028 года, а основные съемки начнутся в следующем году. Пока что о количестве эпизодов и продолжительности нового сезона шоу не сообщается, отмечает британская телекомпания BBC.

Генеральный директор BBC Studios Entertainment Сьюзи Лэмб отмечает, что возвращение Top Gear "должно было восприниматься как настоящее телевизионное событие". Она считает, что Гордон Рэмзи идеально подходит для этой работы, ведь он сам — большой автолюбитель.

"Он привносит страсть, озорство, подлинную автомобильную уверенность и тот заразительный дух соперничества, который определяет шоу в его лучшем проявлении", — говорит г-жа Лемб.

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Она пообещала, что новое шоу "не станет ностальгическим перезапуском" предыдущих эпизодов. По ее словам, Top Gear во главе с Гордоном Рэмзи станет "смелой и неоспоримой новой главой в истории самого увлекательного автошоу в мире".

Бывший ведущий шоу Ричард Хаммонд заявил в эфире BBC Radio 4, что Top Gear — это "старый добрый столп BBC". Он сказал, что не сомневается в заслугах Рэмзи как автолюбителя.

"Вы же знаете: телевизионные шеф-повара любят три вещи. Ну… в случае с Гордоном — четыре: ругань, приготовление еды, а также большие часы и автомобили", — пошутил Хаммонд.

Сам бывший ведущий сообщил, что BBC предложила ему вернуться в шоу для съемок новых серий. При этом он намекнул, что не хочет возвращаться к прежнему формату программы, поэтому пока не дал согласия.

"Они говорили со мной об этом. Они обратились ко мне с предложением принять участие в руководстве новым Top Gear, и я не хочу, чтобы все вернулось к прежнему. Вот почему я этого не сделал", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал о трейлере последнего выпуска шоу Джереми Кларксона "The Grand Tour". Бывший ведущий Top Gear провел финальный эпизод The Grand Tour, который назвали One For the Road ("На коня"), и он посвящен путешествию по Африке.

Впоследствии стало известно, что Гордон Рэмзи станет новым ведущим Top Gear. Рамзи будет работать с новой командой соведущих, и именно он станет главной звездой обновленного проекта.