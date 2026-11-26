Британский шеф-повар Гордон Рамзи возглавит обновлённую команду ведущих автомобильного шоу Top Gear. Рамзи будет работать с новой командой соведущих, и именно он станет главной звездой обновлённого проекта.

BBC Studios подтвердила его назначение, а также объявила о возвращении программы после длительного перерыва. Об этом пишет издание Motor1.

Кто ещё войдёт в состав ведущих, пока неизвестно. Традиционно программу вели трое человек, однако после перезапуска формат может измениться.

Сам телеведущий рассказал, что интересуется автомобилями с детства. Он планирует привнести в "Top Gear" "свежую энергию и амбиции", чтобы заинтересовать новое поколение зрителей.

Съемки новых выпусков начнутся в 2027 году, а показ обновленной программы запланирован на 2028-й. Ранее BBC Studios заявляла о намерении возобновить шоу ещё в августе, однако тогда руководство не раскрывало подробностей о будущих ведущих.

Видео дня

Top Gear прекратил регулярное производство в конце 2022 года после серьезной аварии с участием бывшего ведущего Эндрю Флинтоффа. Во время съемок он получил тяжелые травмы. В конце 2023 года студия сообщила, что программа временно уходит на паузу.

За годы существования шоу сменило несколько команд ведущих. После ухода Джереми Кларксона почти десять лет назад, вызванного конфликтом с продюсером, программу покинули также Джеймс Мэй и Ричард Гаммонд. Вместе с продюсером Энди Вилманом они впоследствии запустили автомобильное шоу The Grand Tour на Amazon Prime.

Бывшие ведущие Top Gear Фото: BBC

BBC попыталась сформировать новую команду с участием Криса Эванса и Мэтта Леблана. К ним присоединились Крис Харрис, Эдди Джордан, Сабина Шмитц и Рори Рид. Последний состав Top Gear перед перерывом представляли Харрис, Флинтофф и Пэдди Макгиннесс.

Ранее среди возможных кандидатов на роль ведущего нового сезона упоминали комика Джимми Карра. Однако окончательный состав команды BBC пока не объявила.

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