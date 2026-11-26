Британський шеф-кухар Гордон Рамзі очолить оновлену команду ведучих автомобільного шоу Top Gear. Рамзі працюватиме з новою командою співведучих, і саме він стане головною зіркою оновленого проєкту.

BBC Studios підтвердила його призначення, а також оголосила про повернення програми після тривалої перерви. Про це пише видання Motor1.

Хто ще увійде до складу ведучих, поки що невідомо. Традиційно програму представляли троє людей, однак після перезапуску формат може змінитися.

Сам телеведучий розповів, що цікавиться автомобілями з дитинства. Він планує привнести в Top Gear "свіжу енергію та амбіції", щоб зацікавити нове покоління глядачів.

Зйомки нових випусків розпочнуться у 2027 році, а показ відновленої програми запланований на 2028-й. До цього BBC Studios заявляла про намір повернути шоу ще в серпні, проте тоді керівництво не розкривало подробиць щодо майбутніх ведучих.

Відео дня

Top Gear припинив регулярне виробництво наприкінці 2022 року після серйозної аварії за участю колишнього ведучого Ендрю Флінтоффа. Під час зйомок він зазнав тяжких травм. Наприкінці 2023 року студія повідомила, що програму тимчасово відправляють на паузу.

За роки існування шоу змінило кілька команд ведучих. Після звільнення Джеремі Кларксона майже десять років тому, спричиненого конфліктом із продюсером, програму залишили також Джеймс Мей і Річард Гаммонд. Разом із продюсером Енді Вілманом вони згодом запустили автомобільне шоу The Grand Tour на Amazon Prime.

Колишні ведучі Top Gear Фото: BBC

BBC спробувала сформувати нову команду за участю Кріса Еванса та Метта Леблана. До них приєдналися Кріс Гарріс, Едді Джордан, Сабіна Шміц і Рорі Рід. Останній склад Top Gear перед перервою представляли Гарріс, Флінтофф і Педді Макгіннесс.

Раніше серед можливих кандидатів на роль ведучого нового сезону згадували коміка Джиммі Карра. Однак остаточний склад команди BBC поки не оголосила.

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