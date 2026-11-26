Всесвітньо відоме британське автошоу Top Gear повертається в ефір, а знаменитий кухар і колекціонер машин Гордон Ремзі стане новим ведучим. Водночас телеканал розкрив деякі деталі проєкту та те, що очікуватиме глядачів.

Офіційний запуск проєкту відбудеться на початку 2028 року, а основні зйомки стартують наступного року. Наразі про кількість епізодів та тривалість нової частини шоу поки не повідомляється, вказує британський мовник BBC.

Керівна директорка BBC Studios Entertainment Сьюзі Лемб вказує, що повернення Top Gear "мало відчуватися як справжня телевізійна подія". Вона вважає, що Гордон Ремзі ідеально підходить для цієї роботи, адже сам є великим автолюбителем.

"Він приносить пристрасть, пустотливість, справжню автомобільну довіру та ту заразливу змагальність, яка визначає шоу у найкращому вигляді", — говорить пані Лемб.

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Вона пообіцяла, що чинне шоу "не буде ностальгійним перезапуском" попередніх епізодів. За її словами, Top Gear на чолі з Гордоном Ремзі стане "сміливим і незаперечним новим розділом для найзахопливішого автошоу у світі".

Колишній ведучий шоу Річард Гаммонд сказав у програмі BBC Radio 4, що Top Gear — це "старий великий стовп BBC". Він сказав, що не сумнівається у заслугах Ремзі як фаната автомобілів.

"Ви ж знаєте: телевізійні шеф-кухарі люблять три речі. Ну…в випадку з Гордоном чотири — лайка, готування, але також великі годинники та автомобілі", — пожартував Гаммонд.

Сам ексведучий повідомив, що BBC запросила його повернутися до шоу для зймоки нових серій. Наразі він натякнув, що не хоче повертати до старого формату програму, тому поки не погодився.

"Вони говорили зі мною про це. Вони звернулися до мене з пропозицією взяти участь у керівництві новим Top Gear, і я не хочу повертати все до того, як було. Ось чому я цього не зробив", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв про трейлер останньої передачі Джеремі Кларксона The Grand Tour. Ексведучий Top Gear провів фінальний епізод The Grand Tour, який назвали One For the Road ("На коня"), і він присвячений мандрівці Африкою.

Згодом стало відомо, що Гордон Рамзі стане новим ведучим Top Gear. Рамзі працюватиме з новою командою співведучих, і саме він стане головною зіркою оновленого проєкту.