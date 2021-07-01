"Теперь еще дольше": TikTok разрешил публиковать ролики до 3 минут

Ранее в приложении можно было записывать видео длиной не более 60 секунд. Изменение должно позволить блогерам "экспериментировать и лучше самовыражаться".

В TikTok анонсировало появление более длинных видео, которые позволят более гибко создавать контент. Об этом сообщается в блоге компании.

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Расширенный формат, как утверждают в компании, позволит проводить эксперименты и лучше самовыражаться. Такое решение было принято из-за большого количества обращений блогеров с просьбой удлинить видео.

"В ближайшие недели мы предоставим возможность создавать более длинные видео для всех в TikTok, что даст нашему глобальному сообществу возможность снимать, загружать и редактировать видео продолжительностью до трех минут непосредственно в TikTok. Когда все будет готово, вы получите уведомление о том, что более длинные видео теперь являются частью вашего творческого набора инструментов", — утверждают в компании.

Ранее ролик не мог длиться больше 60 секунд.

Напомним, в июне президент США отменил указ Трампа о запрете TikTok. Ранее в приложении изменили голос озвучивания текста из-за иска актрисы Беверли Стэндинг.