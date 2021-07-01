"Тепер ще довше": TikTok дозволив публікувати ролики до 3 хвилин

Раніше в додатку можна було записувати відео довжиною не більше 60 секунд. Зміна повинна дозволити блогерам "експериментувати і краще самовиражатися".

У TikTok анонсували появу довших відео, які дозволять більш гнучко створювати контент. Про це повідомляється в блозі компанії.

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Розширений формат, як стверджують в компанії, дозволить проводити експерименти і краще самовиражатися. Таке рішення було ухвалене через велику кількість звернень блогерів із проханням подовжити відео.

"У найближчі тижні ми надамо можливість створювати довші відео для всіх у TikTok, що дасть нашій глобальній спільноті можливість знімати, завантажувати і редагувати відео тривалістю до трьох хвилин безпосередньо в TikTok. Коли все буде готово, ви отримаєте повідомлення про те, що довші відео тепер є частиною вашого творчого набору інструментів", — стверджують в компанії.

Раніше ролик не міг тривати більше 60 секунд.

Нагадаємо, в червні президент США скасував указ Трампа про заборону TikTok. Раніше в додатку змінили голос озвучування тексту через позов акторки Беверлі Стендінг.