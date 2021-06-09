Байден скасував указ Трампа про заборону Tiktok

Американський лідер своїми указами також зняв заборону на використання WeChat та інших китайських програм.

Білий дім скасував указ експрезидента США Дональда Трампа, спрямований на заборону використання додатків TikTok і WeChat.

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Крім того, новий указ скасовує розпорядження Трампа щодо інших програм і програмних забезпечень, розроблених у Китаї або контрольованих цією державою.

"Скасовані такі укази: 13942 від 6 серпня 2020 року ("Про усунення загрози, створюваної TikTok"); 13943 від 6 серпня 2020 року ("Про усунення загрози, створюваної WeChat"); і указ 13971 від 5 січня 2021 року ("Про усунення загрози, створюваної додатками та іншими ПЗ, розробленими або контрольованими китайськими компаніями")", — сказано в тексті указу, опублікованому в середу, 9 червня, на сайті Білого дому.

Нагадаємо, в серпні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що китайська соціальна мережа TikTok буде заборонена в Сполучених Штатах із міркувань національної безпеки.

Наступного дня держсекретар США Майк Помпео підтримав запропоновану Трампом заборону на використання соціальної мережі TikTok.

Буквально через три дні після цього, соціальна мережа Instagram запустила аналог TikTok у 50 країнах.