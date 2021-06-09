Байден отменил указ Трампа о запрете Tiktok

Американский лидер своими указами также снял запрет на использование WeChat и других китайских приложений.

Белый дом отменил указ экс-президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat.

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Кроме того, новый указ отменяет распоряжение Трампа по другим приложениям и программным обеспечениям, разработанным в Китае или контролируемых этим государством.

"Отменены следующие указы: 13942 от 6 августа 2020 года ("Об устранении угрозы, создаваемой TikTok"); 13943 от 6 августа 2020 года ("Об устранении угрозы, создаваемой WeChat"); и указ 13971 от 5 января 2021 года ("Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанным или контролируемым китайскими компаниями")", – сказано в тексте указа, опубликованном в среду, 9 июня на сайте Белого дома.

Напомним, в августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что китайская социальная сеть TikTok будет запрещена в Соединенных Штатах по соображениям национальной безопасности.

На следующий день госсекретарь США Майк Помпео поддержал предложенный Трампом запрет на использование социальных сетей TikTok.

Буквально через три дня после этого, социальная сеть Instagram запустила аналог TikTok в 50 странах.