Догнать TikTok: ByteDance начала продавать свой искусственный интеллект другим компаниям

Рынку предложены те самые сервисы, которые обеспечили видеоплатформе недюжинную популярность.

Приложение для обмена видео TikTok своей нынешней огромной популярностью во многом обязано алгоритму рекомендаций, на котором строится его работа. Алгоритм основан на технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Именно их китайская ByteDance, родительская компания TikTok, начала продавать зарубежным компаниям.

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Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Для продаж она без анонса запустила в июне новое подразделение под названием BytePlus. Судя по его веб-сайту, в список клиентов уже входят американское приложение Goat, сингапурский туристический сайт WeGo, индонезийское приложение для покупок Chilibeli и индийская платформа для игр GamesApp.

BytePlus базируется в Сингапуре, имеет представительства в Гонконге и Лондоне. Компания намерена зарегистрировать товарные знаки в США.

Суть алгоритма рекомендаций TikTok состоит в том, что пользователю рекомендуются видео на основе анализа его взаимодействия с приложением.

Ранее ByteDance рассказывала, что алгоритм ForYou учитывает, какие видео нравятся пользователю, и какие видео он комментирует. ForYou также анализирует подписи и хэштеги, настройки устройства и аккаунта, языковые предпочтения и местоположение юзера.

BytePlus предлагает клиентам возможность получить доступ к этому алгоритму рекомендаций и персонализировать его для своих сервисов и клиентов. Бонусом заказчики получат такой функционал, как автоматический перевод речи и текста, видеоэффекты в реальном времени, инструменты анализа данных, технология компьютерного зрения, способная обнаруживать и отслеживать 18 точек на всем теле, когда пользователи танцуют или жестикулируют перед камерой (она может быть использована в сферах моды и красоты).

Набор инструментов BytePlus конкурирует с ИИ-сервисами Amazon Web Services, Google, IBM и Microsoft, а также других китайских компаний: Alibaba, Baidu и Tencent, отмечает FT. Выход на международный рынок последовал за запуском в Китае аналогичной услуги Volcano Engine (Volcengine), среди ее клиентов значатся Vivo и Geely.

Напомним, ByteDance и TikTok были в числе китайских компаний, деятельность которых в США тогдашний президент Дональд Трамп настойчиво пытался запретить. В июне этого года президент Джо Байден отменил эти запреты. Несмотря на давление со стороны администрации Трампа, в прошлом году TikTok в США имел более 100 млн пользователей в месяц.

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