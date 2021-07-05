Наздогнати TikTok: ByteDance почала продавати свій штучний інтелект іншим компаніям
Ринку запропоновані ті самі сервіси, які забезпечили б незвичайну популярність.
Додаток для обміну відео TikTok своєю нинішньою величезною популярністю в багато чому зобовʼязаний алгоритму рекомендацій, на якому будується його робота. Алгоритм заснований на технологіях штучного інтелекту (ШІ). Саме їхня китайська ByteDance, батьківська компанія TikTok, почала продавати закордонним компаніям.
Про це повідомило видання Financial Times (FT).
Для продажу вона без анонсу запустила в червні новий підрозділ під назвою BytePlus. Судячи з його веб-сайту, у список клієнтів уже входять американський додаток Goat, сінгапурський туристичний сайт WeGo, індонезійський додаток для покупок Chilibeli та індійська платформа для ігор GamesApp.
BytePlus базується в Сінгапурі, має представництва в Гонконзі і Лондоні. Компанія має намір зареєструвати товарні знаки в США.
Суть алгоритму рекомендацій TikTok полягає в тому, що користувачеві рекомендуються відео на основі аналізу його взаємодії з додатком.
Раніше ByteDance розповідала, що алгоритм ForYou враховує, які відео подобаються користувачеві, і які відео він коментує. ForYou також аналізує підписи і хештеги, налаштування пристрою і акаунту, мовні переваги і місце розташування користувача.
BytePlus пропонує клієнтам можливість отримати доступ до цього алгоритму рекомендацій і персоналізувати його для своїх сервісів і клієнтів. Бонусом замовники отримають такий функціонал, як автоматичний переклад мови і тексту, відеоефекти в реальному часі, інструменти аналізу даних, технологія компʼютерного зору, що здатна виявляти і відстежувати 18 точок на всьому тілі, коли користувачі танцюють або жестикулюють перед камерою (вона може бути використана у сферах моди і краси).
Набір інструментів BytePlus конкурує з ШІ-сервісами Amazon Web Services, Google, IBM і Microsoft, а також іншими китайськими компаніями: Alibaba, Baidu і Tencent, зазначає FT. Вихід на міжнародний ринок пішов за запуском у Китаї аналогічної послуги Volcano Engine (Volcengine), серед її клієнтів є Vivo і Geely.
Нагадаємо, ByteDance і TikTok були в числі китайських компаній, діяльність яких у США тодішній президент Дональд Трамп наполегливо намагався заборонити. У червні цього року президент Джо Байден скасував ці заборони. Незважаючи на тиск з боку адміністрації Трампа, у минулому році TikTok у США мав понад 100 млн користувачів на місяць.
У TikTok змінили голос озвучування тексту через позов актриси Беверлі Стендінг.