Наздогнати TikTok: ByteDance почала продавати свій штучний інтелект іншим компаніям

Ринку запропоновані ті самі сервіси, які забезпечили б незвичайну популярність.

Додаток для обміну відео TikTok своєю нинішньою величезною популярністю в багато чому зобовʼязаний алгоритму рекомендацій, на якому будується його робота. Алгоритм заснований на технологіях штучного інтелекту (ШІ). Саме їхня китайська ByteDance, батьківська компанія TikTok, почала продавати закордонним компаніям.

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Про це повідомило видання Financial Times (FT).

Для продажу вона без анонсу запустила в червні новий підрозділ під назвою BytePlus. Судячи з його веб-сайту, у список клієнтів уже входять американський додаток Goat, сінгапурський туристичний сайт WeGo, індонезійський додаток для покупок Chilibeli та індійська платформа для ігор GamesApp.

BytePlus базується в Сінгапурі, має представництва в Гонконзі і Лондоні. Компанія має намір зареєструвати товарні знаки в США.

Суть алгоритму рекомендацій TikTok полягає в тому, що користувачеві рекомендуються відео на основі аналізу його взаємодії з додатком.

Раніше ByteDance розповідала, що алгоритм ForYou враховує, які відео подобаються користувачеві, і які відео він коментує. ForYou також аналізує підписи і хештеги, налаштування пристрою і акаунту, мовні переваги і місце розташування користувача.

BytePlus пропонує клієнтам можливість отримати доступ до цього алгоритму рекомендацій і персоналізувати його для своїх сервісів і клієнтів. Бонусом замовники отримають такий функціонал, як автоматичний переклад мови і тексту, відеоефекти в реальному часі, інструменти аналізу даних, технологія компʼютерного зору, що здатна виявляти і відстежувати 18 точок на всьому тілі, коли користувачі танцюють або жестикулюють перед камерою (вона може бути використана у сферах моди і краси).

Набір інструментів BytePlus конкурує з ШІ-сервісами Amazon Web Services, Google, IBM і Microsoft, а також іншими китайськими компаніями: Alibaba, Baidu і Tencent, зазначає FT. Вихід на міжнародний ринок пішов за запуском у Китаї аналогічної послуги Volcano Engine (Volcengine), серед її клієнтів є Vivo і Geely.

Нагадаємо, ByteDance і TikTok були в числі китайських компаній, діяльність яких у США тодішній президент Дональд Трамп наполегливо намагався заборонити. У червні цього року президент Джо Байден скасував ці заборони. Незважаючи на тиск з боку адміністрації Трампа, у минулому році TikTok у США мав понад 100 млн користувачів на місяць.

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