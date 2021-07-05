Запятнали репутацию: в Mitsubishi Electric подтасовывали результаты проверок продукции с 80-х годов

Генеральный директор компании Такеши Сугияма подал в отставку.

На днях в Японии разразился скандал вокруг техно-гиганта Mitsubishi Electric: стало известно, что в этой компании десятилетиями фальсифицировали результаты проверки качества работы выпускаемого оборудования.

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Об этом сообщает издание nikkei.com.

Начиная с 1980-х в Mitsubishi Electric занимались подделкой корпоративных документов, фиксировавших результаты проверок правильности работы кондиционеров и воздушных компрессоров для тормозных систем поездов. Оказалось, что фальсификацией в компании занимались около 40-ка лет. В итоге, клиентам, которые приобрели более 84 000 кондиционеров и 1500 компрессоров разработчик просто солгал. После проведения внутреннего расследования выяснилось, что 160 сотрудников завода, где подделывались результаты, среди которых и топ-менеджмент, знали о таких неправомерных действиях.

С 1980-х и вплоть до 2016 года компания не вводила никаких инноваций в сфере контроля качества. Меры контроля были пересмотрены в 2016 году, затем в 2018-ом и 2019 годах. Однако во время этих перепроверок никаких подделок не было выявлено. Теперь, в 2021 году, будет произведена масштабная проверка, для которой Mitsubishi Electric пригласит независимых экспертов. Результаты будут объявлены в сентябре.

[ + – ] Бывший генеральный директор Mitsubishi Electric Такеши Сугияма Фото: nikkei.com

Генеральный директор Такеши Сугияма провел пресс-конференцию по этому поводу, в ходе которой сообщил, что делалось это при помощи специальной компьютерной программы. Также он заявил о том, что подает в отставку и готов понести ответственность за "разрушение репутации" компании. В Mitsubishi уже сообщили, что новый гендиректор будет назначен в течение месяца. Отметим, что Сугияма работал в компании с 1979 года, а впервые руководящий пост занял в 2016 году, а гендиректором стал в 2018 году.

Что теперь ждет компанию, неясно. Акционеры негодуют, потому как их не предупредили о факте выявления фальсификаций, о котором топ-менеджмент знал еще 14 июня и мог бы сообщить на прошлой неделе, когда проходило собрание акционеров. Но этого сделано не было, и вся правда вскрылась через СМИ только сейчас.

Скандал спровоцировал колоссальный репутационный урон компании Mitsubishi, без наработок и продуктов которой невозможно представить развитие отраслей вроде робото- и спутникостроения. Mitsubishi Electric занимает 60-процентную долю рынка электрического оборудования для железнодорожных составов. Теперь конкуренты вполне смогут воспользоваться уязвимостью японского производителя, чтобы нарастить свои доли.

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