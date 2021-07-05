Заплямували репутацію: в Mitsubishi Electric підтасовували результати перевірок продукції з 80-х років

Генеральний директор компанії Такеші Сугіяма подав у відставку.

Днями в Японії вибухнув скандал навколо техно-гіганта Mitsubishi Electric: стало відомо, що в цій компанії десятиліттями фальсифікували результати перевірки якості роботи устаткування, що випускається.

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Про це повідомляє видання nikkei.com.

Починаючи з 1980-х у Mitsubishi Electric займалися підробкою корпоративних документів, якими фіксувалися результати перевірок правильності роботи кондиціонерів і повітряних компресорів для гальмівних систем поїздів. Зʼясувалося, що фальсифікацією в компанії займалися майже 40 років. Зрештою, клієнтам, які придбали більше 84 000 кондиціонерів і 1 500 компресорів розробник просто збрехав. Після проведення внутрішнього розслідування зʼясувалося, що 160 співробітників заводу, де підробляли результати, серед яких і топ-менеджмент, знали про такі неправомірні дії.

З 1980-х і аж до 2016 року компанія не вводила ніяких інновацій у сфері контролю якості. Заходи контролю були переглянуті в 2016 році, потім у 2018-му і 2019 роках. Однак під час цих повторних перевірок ніяких підробок не було зафіксовано. Тепер, у 2021 році, буде проведена масштабна перевірка, для якої Mitsubishi Electric запросить незалежних експертів. Результати будуть оголошені у вересні.

[ + – ] Колишній генеральний директор Mitsubishi Electric Такеші Сугіяма Фото: nikkei.com

Генеральний директор Такеші Сугіяма провів пресконференцію з цього приводу, під час якої повідомив, що робилося це за допомогою спеціальної компʼютерної програми. Також він заявив про те, що подає у відставку і готовий понести відповідальність за "руйнування репутації" компанії. У Mitsubishi вже повідомили, що новий гендиректор буде призначений протягом місяця. Зазначимо, що Сугіяма працював у компанії з 1979 року, а вперше керівну посаду зайняв у 2016 році, а гендиректором став у 2018 році.

Що тепер чекає компанію, незрозуміло. Акціонери обурюються, тому що їх не попередили про факт виявлення фальсифікацій, про який топменеджмент знав ще 14 червня і міг би повідомити минулого тижня, коли проходили збори акціонерів. Але цього зроблено не було, і вся правда розкрилася через ЗМІ тільки зараз.

Скандал спровокував колосальну репутаційну шкоду компанії Mitsubishi, без напрацювань і продуктів якої неможливо уявити розвиток галузей на кшталт робото- і супутникобудівництва. Mitsubishi Electric займає 60-процентну частку ринку електричного обладнання для поїздів. Тепер конкуренти цілком зможуть скористатися вразливістю японського виробника, щоб наростити свої частки.

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