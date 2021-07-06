Разработчики игры Pokemon GO заработали $5 млрд за пять лет

Несмотря на карантинные ограничения, игра остается популярной среди пользователей со всего мира.

Игра Pokemon GO вышла летом 2016 года. В честь пятилетия аналитики из Sensor Tower решили подсчитать достижения компании-разработчика, так сказать, в цифрах. Оказалось, что выручка Niantic составляла, в среднем, $1 млрд в год.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает издание forbes.com.

Согласно отчету аналитиков, в этом году компания увеличила расходы: в течение за первой половины 2021 года она потратила $642 млн, что на 34% больше, чем в предыдущем году. За весь 2020 год Pokemon GO получила выручку в размере $1,2 млрд, что на 41% больше, чем в 2019 году из-за карантинных мер. Разработчикам пришлось предпринять некоторые меры, чтобы изменить игру, адаптировав под новые "карантинные" правила жизни.

Также эксперты выяснили, что на игру более всех тратятся пользователи из США. В течение пяти лет они принесли доход в $1,9 млрд, т.е. почти половину из общей суммы в $5 млрд.

Фото: Sensor Tower

Что касается загрузок, то в Sensor Tower отмечают, что их суммарное количество составляет 632 млн. При этом США занимают первое место по количеству загрузок — 115,5 млн, что составляет 18% от общего числа. Бразилия занимает второе место в этом списке, а Индия — третье. На Google Play приходится 77% всех установок, а на Apple App Store — 23%.

Доходы компании-разработчика впечатляют, учитывая то, как монетизируется Pokemon GO. Эта игра, в целом, бесплатная, но пользователи могут приобрести виртуальные монеты, чтобы потом обменять их на услуги и артефакты, типа ускоренной прокачки монстров. Niantic также заключала контракты с разными заведениями, которые платили деньги за то, чтобы покемоны находились в их помещениях. Заказчики, в свою очередь могли надеяться на приток аудитории и рекламу своих заведений, будь то рестораны, кафе, магазины, ТЦ.

Ранее мы сообщали о том, что Создатели Pokemon Go хотят превратить в игру человеческий сон. Компания анонсировала новое игровое приложения по мотивам Pokemon Go