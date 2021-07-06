Розробники гри Pokemon GO заробили $ 5 млрд за п'ять років

Незважаючи на карантинні обмеження, гра залишається популярною серед користувачів з усього світу.

Гра Pokemon GO вийшла влітку 2016 року. На честь п'ятиріччя аналітики із Sensor Tower вирішили підрахувати досягнення компанії-розробника, так би мовити, у цифрах. Виявилося, що виручка Niantic становила в середньому $ 1 млрд на рік.

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Про це повідомляє видання forbes.com.

Згідно зі звітом аналітиків, у цьому році компанія збільшила витрати: протягом першої половини 2021 року вона витратила $ 642 млн, що на 34% більше, ніж у попередньому році. За весь 2020 рік Pokemon GO отримала виручку в розмірі $ 1,2 млрд, що на 41% більше, ніж у 2019 році через карантинні заходи. Розробникам довелося зробити деякі заходи, щоб змінити гру, адаптувавши під нові "карантинні" правила життя.

Також експерти з'ясували, що на гру більше всіх витрачаються користувачі із США. Протягом п'яти років вони принесли дохід в $ 1,9 млрд, тобто майже половину із загальної суми в $ 5 млрд.

Фото: Sensor Tower

Що стосується завантажень, то в Sensor Tower зазначають, що їхня сумарна кількість становить 632 млн. При цьому США посідають перше місце за кількістю завантажень — 115,5 млн, що становить 18% від загального числа. Бразилія посідає друге місце в цьому списку, а Індія — третє. На Google Play доводиться 77% усіх установок, а на Apple App Store — 23%.

Доходи компанії-розробника вражають, з огляду на те, як монетизуються Pokemon GO. Ця гра в цілому безкоштовна, але користувачі можуть придбати віртуальні монети, щоб потім обміняти їх на послуги й артефакти, типу прискореного прокачування монстрів. Niantic також укладала контракти з різними закладами, які платили гроші за те, щоб покемони перебували в їхніх помешканнях. Замовники у свою чергу могли сподіватися на приплив аудиторії і рекламу своїх закладів, будь-то ресторани, кафе, магазини, ТЦ.

Раніше ми повідомляли про те, що творці Pokemon Go хочуть перетворити в гру людський сон. Компанія анонсувала новий ігровий додаток за мотивами Pokemon Go